TPHCM chủ động ứng phó triều cường, mưa lớn

Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Minh Chánh vừa ký Công văn số 34184, đề nghị các sở, ban ngành, địa phương chủ động triển khai biện pháp phòng chống, ứng phó triều cường, mưa lớn trên địa bàn.

Theo bản tin dự báo đặc trưng thủy triều của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn sẽ ở mức cao trong những ngày tới. Ngày 10-10, mực nước tại trạm Phú An dự báo đạt 1,61m, trạm Thủ Dầu Một đạt 1,73m; ngày 11-10 lần lượt là 1,66m và 1,77m; ngày 12-10 là 1,65m và 1,77m.

Từ 7 giờ ngày 7-10 đến 7 giờ ngày 8-10, lượng mưa ghi nhận tại Nhà Bè là 90,2mm; Cát Lái 80,8mm; Lê Minh Xuân 59mm; Bình Chánh 48,2mm; Thủ Dầu Một 36,2mm. Dự báo mưa lớn tại TPHCM tiếp tục duy trì trong những ngày tới.

TPHCM chủ động các phương án ứng phó với triều cường cao kết hợp mưa lớn. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Sở NN-MT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu kiểm tra, rà soát các công trình đê bao, bờ kè, cửa van ngăn triều xung yếu; thường xuyên thông báo tình hình thời tiết cho người dân.

Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật cùng các đơn vị liên quan phối hợp với UBND các xã, phường chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kịp thời xử lý các vị trí đê bao, cống kiểm soát triều, kênh dẫn dòng xung yếu.

Các đơn vị phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thuộc Công an TPHCM bố trí máy bơm nước di động để xử lý các điểm ngập do triều cường, mưa lớn. Tại những tuyến đường bị ngập, cần lắp biển báo, rào chắn, đèn báo hiệu để bảo đảm an toàn.

Đối với hồ chứa, các đơn vị quản lý phải kiểm tra, rà soát công trình trọng điểm, đập, hồ có nguy cơ xảy ra sự cố; đặc biệt chú ý an toàn các hồ chứa thủy lợi đang thi công, sẵn sàng phương án bảo vệ người, máy móc và thiết bị. Các hồ chứa có cửa van xả lũ cần căn cứ dự báo mưa để xây dựng kịch bản vận hành, chủ động hạ mực nước đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường.

Chủ đầu tư các dự án giao thông, hạ tầng, thủy lợi tổ chức kiểm tra, bố trí lực lượng ứng trực tại hiện trường trong thời gian triều cường, mưa lớn; sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, xử lý tình huống phát sinh và hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố đê bao, bờ bao khi có yêu cầu.