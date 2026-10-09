Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông thăm, chúc mừng gia đình các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn

Sáng 9-10, đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, chúc mừng gia đình các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026. Cùng đi có đồng chí Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Lâm Đông đã đến thăm các gia đình: Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trương Văn Thọ - nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Châu Thăng Long - nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Đồng chí Lâm Đông tặng quà chúc mừng gia đình đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương.

Đồng chí Lâm Đông tặng quà chúc mừng gia đình ông Trương Văn Thọ.

Đồng chí Lâm Đông tặng quà chúc mừng gia đình ông Châu Thăng Long.

Đồng chí Lâm Đông đã gửi đến các gia đình những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026; chúc các gia đình đón mùa lễ hội an vui, đầm ấm, đoàn kết.

Đồng chí Lâm Đông nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo cho đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Chăm. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách nhằm triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ban hành, triển khai nhiều chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển về y tế, giáo dục… cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông mong muốn gia đình các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào Chăm tiếp tục là cầu nối quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng phát triển của tỉnh đến với đồng bào Chăm. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng phát triển giàu mạnh, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc...