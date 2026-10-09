Hà Nội nâng cao năng lực phòng, chống khủng bố

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng ban kiêm Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố (PCKB) TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của Trung tá Lê Ngọc Giáp, phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đình Thuận, Phó Tư lệnh Binh chủng Hoá học, Bộ Quốc Phòng, Thượng tá Cao Đăng Lưu, Phó Chỉ huy trưởng TT81, Binh chủng Hoá học, Bộ Quốc Phòng…

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu 126 xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng ban kiêm Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố (PCKB) TP Hà Nội chủ trì hội nghị

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng ban, Kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo PCKB thành phố nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác tập huấn trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Toàn cảnh hội nghị

“Công tác PCKB và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là nhiệm vụ có tính liên ngành, đòi hỏi sự chủ động, thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan, đơn vị. Việc thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nhận diện nguy cơ, xử lý thông tin và phối hợp giải quyết tình huống có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn Thủ đô”, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Chủ động nhận diện nguy cơ, không để bị động, bất ngờ

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, nơi tập trung nhiều cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa có quy mô lớn. Công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn đặt ra nhiều yêu cầu ngày càng cao.

Trong bối cảnh đó, nguy cơ khủng bố có thể xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có hoạt động của các tổ chức, đối tượng cực đoan; việc lợi dụng không gian mạng và công nghệ mới; những vấn đề phức tạp về ANTT; cũng như các hành vi đe dọa an toàn hoạt động hàng không dân dụng, cơ quan đại diện ngoại giao và những địa điểm tập trung đông người. Những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, các cuộc xung đột và nguy cơ gia tăng hoạt động khủng bố tại một số khu vực tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn. Cùng với đó, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các phương tiện bay không người lái cũng đòi hỏi các cơ quan chức năng chủ động nghiên cứu, đánh giá nguy cơ, kịp thời phát hiện những phương thức, thủ đoạn mới có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trung tá Lê Ngọc Giáp, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, tập huấn chuyên đề về công tác phòng, chống khủng bố

Từ thực tế đó, công tác PCKB không chỉ dừng ở việc xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện mà còn phải được triển khai từ sớm, từ xa, gắn với công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, trao đổi thông tin và xử lý các dấu hiệu bất thường ngay từ cơ sở. Mỗi cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, phạm vi nhiệm vụ, chủ động phối hợp, không để xảy ra tình trạng lúng túng khi xuất hiện tình huống phức tạp.

Thượng tá Cao Đăng Lưu, Phó Chỉ huy trưởng TT81, Bộ Quốc phòng, truyền đạt chuyên đề về công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đặc biệt, nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, ngành chức năng trong quản lý, kiểm soát và phòng ngừa nguy cơ. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Gắn kiến thức tập huấn với yêu cầu thực tiễn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Trung tá Lê Ngọc Giáp, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, tập huấn chuyên đề về công tác phòng, chống khủng bố; Thượng tá Cao Đăng Lưu, Phó Chỉ huy trưởng TT81, Bộ Quốc phòng, truyền đạt chuyên đề về công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn và khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các lực lượng có thêm cơ sở để vận dụng vào công tác tham mưu, xây dựng phương án, tổ chức phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia tập huấn nghiêm túc, chủ động trao đổi những vấn đề thực tiễn, khó khăn, vướng mắc tại cơ quan, đơn vị và địa bàn phụ trách. Việc tập huấn cần tránh hình thức, bảo đảm kiến thức được tiếp thu thực sự chuyển hóa thành năng lực và hiệu quả công tác.

Thông qua hội nghị, Ban Chỉ đạo PCKB và giải quyết tình huống phức tạp về ANTT TP Hà Nội kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, khả năng phối hợp liên ngành và tính chủ động trong triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa nội dung được tập huấn thành nhiệm vụ phù hợp với chức năng, thẩm quyền; rà soát cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. Đồng thời, cần gắn việc triển khai nhiệm vụ với đặc điểm của Hà Nội, chú trọng các địa bàn trọng điểm, sự kiện tập trung đông người, hoạt động đối ngoại và những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT.

Một yêu cầu quan trọng khác là nâng cao trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong công tác PCKB và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an, Quân đội mà cần sự tham gia đồng bộ của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thông qua hội nghị, Ban Chỉ đạo PCKB và giải quyết tình huống phức tạp về ANTT TP Hà Nội kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, khả năng phối hợp liên ngành và tính chủ động trong triển khai các biện pháp phòng ngừa. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân Thủ đô.