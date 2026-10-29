Phạt 2 đối tượng 'câu view' bất chấp

Hình ảnh đối tượng đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Trước đó, qua theo dõi, Công an địa phương phát hiện Nguyễn Văn Nhân (2007) và Phạm Anh Tuấn (2006, cùng trú xã Cam Lộ, Quảng Trị) thường xuyên livestream trên TikTok, tự gây thương tích để thu hút người xem tặng quà. Qua các phiên livestream, Nhân thu lợi gần 2,3 triệu đồng, Tuấn thu lợi 231.000 đồng. Được biết, cả hai đối tượng đang chờ thi hành án về tội: “Gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan Công an đã xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng 17,5 triệu đồng, tịch thu tang vật vi phạm và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Cơ quan Công an đang tiếp tục rà soát, xử lý những hành vi đăng tải nội dung cổ xúy bạo lực, thách thức pháp luật, livestream phản cảm nhằm trục lợi.