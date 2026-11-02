Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh xử lý 9 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm; qua đó đã phát hiện 4 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Ngay sau khi phát hiện, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lâm sản tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh.

Thực hiện công tác xử lý các vụ vi phạm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 232 - xã Suối Dầu. Sau khi khởi tố vụ án, Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh đã thực hiện các thủ tục bàn giao vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo quy định. Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh cũng đã xử lý vi phạm hành chính đối với 8 vụ việc (trong đó có 5 vụ vi phạm từ năm 2025 chuyển sang); tịch thu 6,6m3 gỗ xẻ, gần 2,3m3 gỗ tròn; thu nộp ngân sách 11 triệu đồng.

B.LA