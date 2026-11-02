Bắt giữ đối tượng truy nã

Trung tá Nguyễn Quốc Khải, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Hậu, cho biết, đối tượng truy nã vừa bị bắt giữ là Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1983).

Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Minh Hiếu khi đang lẩn trốn tại Ấp 13, xã Vĩnh Hậu.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiếu có địa chỉ thường trú tại số 33A, Khóm 2, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.

Theo Quyết định truy nã số 902 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, đối tượng Nguyễn Minh Hiếu bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản", quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Minh Hiếu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.