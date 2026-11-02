Bắt giữ đối tượng truy nã
Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an xã Vĩnh Hậu vừa bắt giữ một đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn xã.
Trung tá Nguyễn Quốc Khải, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Hậu, cho biết, đối tượng truy nã vừa bị bắt giữ là Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1983).
Đối tượng Nguyễn Minh Hiếu có địa chỉ thường trú tại số 33A, Khóm 2, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.
Theo Quyết định truy nã số 902 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, đối tượng Nguyễn Minh Hiếu bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản", quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/bat-giu-doi-tuong-truy-na-a133810.html