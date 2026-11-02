Công an phường Dĩ An mời người chửi bới, đe dọa đâm chết người lên làm việc

Nguyễn Thành Sơn tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 năm nay, Nguyễn Thành Sơn hành nghề sửa xe lưu động tại khu vực tuyến ĐT743, qua địa bàn phường Bình Hòa và phường Dĩ An.

Tối 30/10, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, Sơn đi qua khu vực gần cầu vượt 550, thuộc khu phố Tân Long, phường Dĩ An. Tại đây, Sơn phát hiện một thanh niên mặc áo của hãng xe công nghệ đang hỗ trợ sửa xe cho người đi đường bị thủng lốp.

Cho rằng thanh niên này cạnh tranh công việc làm ăn của mình, Sơn tiến đến chửi bới, ngăn cản việc hỗ trợ sửa xe. Theo lời khai ban đầu, Sơn còn nhiều lần đe dọa đánh và đâm thanh niên kia nếu tiếp tục sửa xe tại khu vực trên.

Nguyễn Thành Sơn chửi bới, dọa đâm chết thanh niên hỗ trợ vá xe. Ảnh cắt từ clip

Làm việc với cơ quan Công an, Sơn đã khai nhận hành vi liên quan. Hiện Công an phường Dĩ An đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.