Hình phạt cho giáo viên dạy lái xe đi sai làn

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vừa xử lý một trường hợp điều khiển ô tô đi sai làn trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, người vi phạm được xác định là một giáo viên dạy thực hành lái xe.

Vụ việc được phản ánh trên một diễn đàn giao thông. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô tập lái mang biển kiểm soát 74A-143.xx vi phạm tại Km63+200 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Lương Lễ, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Hình ảnh xe tập lái đi sai làn ở Quảng Trị được người dân ghi nhận và phản ánh trên mạng xã hội. Ảnh: Cục CSGT

Thời điểm xảy ra vi phạm là 16h08 ngày 30/10/2026. Người điều khiển phương tiện được xác định là ông Lê VT (sinh năm 1984), giáo viên dạy thực hành lái xe thuộc Trung tâm GDNN ML. Hành vi vi phạm diễn ra khi ông VT đang hướng dẫn học viên tập lái.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lê VT về hành vi điều khiển xe đi không đúng làn đường.

Người vi phạm làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Cục CSGT

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 và khoản 8 Điều 39 Nghị định 168/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026, mức phạt tiền với hành vi này là 4-6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người vi phạm nói trên cũng bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, theo nội dung điểm a khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024.

Ngoài ra, Trung tâm GDNN ML cũng đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và quyết định kỷ luật ông Lê VT bằng hình thức khiển trách.

Qua vụ việc nói trên, Cục CSGT khuyến cáo người dạy lái xe phải gương mẫu chấp hành luật giao thông trong từng buổi thực hành. Theo cơ quan chức năng, một lần đi sai làn vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, vừa có thể tạo thói quen sai trái cho học viên.