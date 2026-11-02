Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 11/2026

Đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu các loại về 0%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 45/2026, quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại ở mức 0%, áp dụng từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3/2027. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, thuế suất áp dụng với xăng khoáng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Khi thuế suất về 0%, cả ba mặt hàng sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, với mức giảm khác nhau tùy loại xăng.

Phạt đến 100 triệu đồng nếu chỉnh sửa, làm giả vé xổ số

Nghị định số 389/2026/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số có hiệu lực từ ngày 30/11. Tại khoản 4, khoản 5 Điều 8 quy định các hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt tiền từ 60-100 triệu đồng; hành vi làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt từ 80-100 triệu đồng.

Nghị định quy mức phạt tiền đối với cá nhân là 100 triệu đồng, tổ chức là 200 triệu đồng.

Thu thập, tạo lập dữ liệu làm rò rỉ thông tin nhạy cảm bị phạt đến 60 triệu đồng

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11. Theo đó hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc an ninh quốc gia sẽ bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu mà không được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc chủ sở hữu dữ liệu theo quy định bị phạt từ 20-40 triệu đồng. Hành vi cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu không đúng với dữ liệu gốc hoặc cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu giả mạo… bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Nghị định này không điều chỉnh các hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cơ sở kinh doanh lưu trú phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách

Nghị định số 392/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11. Theo đó, các cơ sở kinh doanh lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ…) phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, gồm một trong các loại giấy tờ: căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài), các loại giấy tờ khác có giá trị chứng minh nhân thân có ảnh do các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.

Khi khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân, sau khi bố trí vào phòng, chủ cơ sở lưu trú phải thông báo ngay cho Công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn.

Quy định về giáo dục bắt buộc

Nghị định 353/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Theo đó, đối tượng giáo dục tiểu học bắt buộc là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng giáo dục trung học cơ sở bắt buộc là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở.

Chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở bắt buộc là chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thay đổi thủ tục hưởng trợ cấp mai táng đối với cựu chiến binh

Thông tư 21/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh, có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.

Theo quy định mới, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng gồm bản khai giải quyết chế độ, giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử và giấy tờ xác nhận người đã mất là cựu chiến binh. Trường hợp thông tin khai tử có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thì không cần nộp giấy tờ này. Người đề nghị có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến UBND cấp xã nơi cựu chiến binh thường trú trước khi mất.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận bản khai và chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ. Trong 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ, Sở Nội vụ kiểm tra và ban hành quyết định giải quyết chế độ theo quy định.