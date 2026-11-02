Lãnh án 11 năm tù từ mâu thuẫn do hát karaoke ồn ào

Bị cáo Vòong Cá Pềnh (áo xanh, ngồi) tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Theo bản án xác định: Vào ngày 15-6-2025, do mâu thuẫn từ việc Phún Cá Và (42 tuổi, ở phường Dầu Giây) tổ chức uống rượu với bạn bè và hát karaoke (tại nhà hàng xóm bị cáo Pềnh) gây ồn ào, mất trật tự nên giữa Phún Cá Và và Pềnh xảy ra cự cãi, đánh nhau bằng tay. Pềnh bị Và đánh trúng 3 cái và vụ việc được mọi người can ngăn. Tức giận nên Pềnh đã dùng dao chém anh Và gây thương tích 28%.

Theo Hội đồng xét xử, việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người.

Bị cáo Pềnh đã sử dụng dao có tính sát thương cao (theo phụ lục 5, ban hành kèm theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15-11-2024 của Bộ Công an) và chém vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân nên dao bị cáo sử dụng được xem là vũ khí quân dụng.

Hành vi của bị cáo Vòong Cá Pềnh thực hiện gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác, thể hiện tính chất côn đồ. Hành vi bị cáo thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân. Do đó, Hội đồng xét xử nhận định: Cần phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc đối với bị cáo nhằm mục đích giáo dục và răn đe phòng ngừa tội phạm nói chung.