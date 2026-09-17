Petrolimex bán sạch cổ phiếu quỹ

Petrolimex đã thỏa mãn điều kiện là công ty đại chúng. Ảnh: Việt Linh.

CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (HoSE: PLX) vừa hoàn tất việc bán gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương toàn bộ lượng cổ phiếu quỹ đã đăng ký giao dịch.

Số cổ phiếu này được Petrolimex bán thông qua phương thức khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Với giá giao dịch bình quân 36.252 đồng/cổ phiếu, tập đoàn thu về hơn 840 tỷ đồng từ đợt bán cổ phiếu.

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, giá trị ghi sổ của gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ này chỉ vào khoảng 233 tỷ đồng, tương đương giá vốn bình quân khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá bán bình quân trong đợt giao dịch vừa qua cao hơn 3,6 lần giá vốn.

Petrolimex cho biết việc bán cổ phiếu quỹ nhằm đáp ứng điều kiện trở thành công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, giao dịch cũng hướng đến việc tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của tập đoàn.

Sau khi hoàn tất giao dịch, số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Petrolimex tăng lên gần 1,3 tỷ đơn vị. Việc đưa thêm gần 23,3 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1,8% vốn điều lệ, ra thị trường giúp mở rộng cơ sở cổ đông và tăng lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Theo đó, lượng cổ phiếu PLX lưu hành trên thị trường được bổ sung kỳ vọng góp phần cải thiện thanh khoản của cổ phiếu. Đồng thời, Petrolimex đã đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông để trở thành công ty đại chúng theo quy định.

Trước đó, vào tháng 4, Petrolimex đã gửi thông báo tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Căn cứ danh sách chốt quyền tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại ngày 25/3, Petrolimex có tổng cộng 43.266 cổ đông. Song, 43.264 cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ đang sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 9,419% vốn điều lệ, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của Luật Chứng khoán.

Mặt khác, 2 cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp xăng dầu này là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (nắm 75,87%) và Công ty TNHH Eneos Việt Nam (nắm 13,08%).

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 234.977 tỷ đồng (tương đương gần 9 tỷ USD), tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý II, doanh thu đạt 136.253 tỷ đồng, tăng tới 78% và là mức thu theo quý lớn nhất doanh nghiệp từng ghi nhận.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng của Petrolimex đạt 2.382 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, riêng quý II, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.045 tỷ đồng, tăng 114% so với quý II năm ngoái.