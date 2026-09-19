Nợ công Pháp có thể lên 119,3% GDP, cao nhất trong hơn 30 năm

Trụ sở Ngân hàng trung ương Pháp ở Paris. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nợ công của Pháp được dự báo tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2026, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách tiếp tục ở mức cao, tăng trưởng kinh tế yếu và chi phí năng lượng gia tăng.

Theo Bộ Tài chính Pháp, nợ công nước này sẽ tương đương 119,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2026 và tiếp tục tăng lên 121,7% GDP vào năm 2027.

Đây sẽ là mức cao nhất kể từ năm 1995, thời điểm Pháp bắt đầu thống kê nợ công theo phương pháp hiện hành. Tỷ lệ này cũng gần gấp đôi mức 60% GDP mà các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) được khuyến nghị duy trì.

Số liệu mới nhất của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Pháp (INSEE) cho thấy nợ công của nước này cuối quý 1/2026 ở mức 117,5% GDP, tương đương 3.536,1 tỷ euro.

Như vậy, theo dự báo của Bộ Tài chính, tỷ lệ nợ công sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm.

Nguyên nhân chính là thâm hụt ngân sách kéo dài, duy trì mức 5,1% GDP năm 2025 và được dự báo tăng lên 5,4% GDP trong năm nay, vượt xa mức trần 3% GDP theo quy định của EU. Chính phủ đặt mục tiêu giảm thâm hụt xuống 5% GDP vào năm 2027.

Để giảm áp lực lên tài chính công, Chính phủ Pháp dự kiến thực hiện các biện pháp tiết kiệm và cắt giảm chi tiêu trị giá 54 tỷ euro (62 tỷ USD) trong dự toán ngân sách năm 2027.

Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết một số biện pháp sẽ được điều chỉnh trong quá trình Quốc hội xem xét, trong đó có đề xuất thu hẹp một số ưu đãi thuế dành cho người nghỉ hưu.

Gánh nặng tài chính của Pháp cũng gia tăng khi chi phí vay nợ tăng. Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp và Đức kỳ hạn 10 năm đã vượt 100 điểm cơ bản, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công khu vực đồng euro năm 2012.

Trong khi đó, kinh tế Pháp đang tăng trưởng chậm lại, buộc Ngân hàng Trung ương Pháp hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống 0,4%, trong bối cảnh tiêu dùng yếu và giá năng lượng tăng do xung đột tại Trung Đông./.