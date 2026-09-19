Hơn 700 lao động được doanh nghiệp tuyển dụng thông qua phiên giao dịch việc làm

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức được 102 phiên giao dịch việc làm trực tuyến và trực tiếp tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, đạt 75,56% kế hoạch năm. Các phiên giao dịch việc làm từng bước trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, góp phần thúc đẩy thị trường lao động phát triển ổn định.

Các doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng lao động thông qua phiên giáo dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức.

Theo đó, các phiên giao dịch việc làm đã thu hút 156 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Qua đó đã tư vấn cho 1.839 lượt người lao động; trong đó, 1.384 lượt người được doanh nghiệp phỏng vấn tại các phiên giao dịch. Đáng chú ý, từ các phiên giao dịch đã có hơn 700 người lao động được các doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc. Kết quả này cho thấy việc đa dạng hóa hình thức tổ chức, kết hợp giữa giao dịch trực tiếp và trực tuyến đã tạo thêm điều kiện để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm phù hợp; đồng thời giúp doanh nghiệp mở rộng nguồn tuyển dụng, lựa chọn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trong những tháng cuối năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu và kết nối việc làm; tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến và các hoạt động kết nối phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Trọng tâm là chủ động nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, cập nhật kịp thời thông tin về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng và chế độ, chính sách để cung cấp cho người lao động. Cùng với đó, nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ người lao động lựa chọn việc làm phù hợp với trình độ, kỹ năng; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm và đáp ứng nhu cầu nhân lực những tháng cuối năm. Qua đó, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, nâng cao hiệu quả hoạt động giao dịch việc làm và góp phần bảo đảm cân đối cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh.