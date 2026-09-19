Cổ phiếu SSB vừa tăng trần 3 phiên, loạt lãnh đạo SeABank đăng ký bán cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa công bố loạt giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ.

Theo đó ông Vũ Đình Khoản - Phó Tổng giám đốc SeABank đăng ký bán 95.000 cổ phiếu SSB nhằm cơ cấu tài chính cá nhân.

Trước giao dịch, ông Khoản sở hữu 5.081.338 cổ phiếu SSB, tương đương 0,146% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SeABank. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Khoản nắm giữ sẽ giảm còn 4.986.338 cổ phiếu, tương ứng 0,144%. Số cổ phiếu đăng ký bán có giá trị 950 triệu đồng theo mệnh giá.

Cùng thời gian bà Đặng Thu Trang - Phó Tổng giám đốc SeABank đăng ký bán 70.000 cổ phiếu SSB, cũng nhằm cơ cấu tài chính cá nhân.

Hiện bà Trang sở hữu 370.076 cổ phiếu, tương ứng 0,011% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Sau giao dịch, số cổ phiếu dự kiến còn 300.076 cổ phiếu, tương ứng 0,009%. Tính theo mệnh giá, lượng cổ phiếu đăng ký bán có giá trị 700 triệu đồng.

Hai giao dịch dự kiến được thực hiện từ 23/9 đến 22/10/2026, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

SeABank ghi nhận 2.625 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2026 (Ảnh: SSB).

Không chỉ các lãnh đạo điều hành, một số người có liên quan đến lãnh đạo cấp cao của SeABank cũng đăng ký bán cổ phiếu SSB.

Cụ thể, ông Lê Tuấn Anh - con trai bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank đăng ký bán tới 8 triệu cổ phiếu SSB. Trước giao dịch, ông Tuấn Anh sở hữu 38.160.852 cổ phiếu, tương ứng 1,100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Nếu bán thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, lượng sở hữu của ông Tuấn Anh sẽ giảm còn 30.160.852 cổ phiếu, tương ứng 0,869%. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 24/9 đến 23/10/2026, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tùng Huy - con trai bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank đăng ký bán 214.100 cổ phiếu SSB.

Ông Huy hiện sở hữu 214.148 cổ phiếu, tương ứng 0,006% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Như vậy, nếu giao dịch hoàn tất, ông Huy gần như sẽ bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ, chỉ còn 48 cổ phiếu tương ứng khoảng 0,00001%.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/9 đến 22/10/2026, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, cũng nhằm cơ cấu tài chính cá nhân.

Trước đó, ngày 16/9 ông Bùi Quốc Hiệu - Phó Tổng giám đốc SeABank cũng đăng ký bán 56.000 cổ phiếu SSB theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trong thời gian từ 18/9 đến 16/10/2026. Sau giao dịch nếu hoàn tất, ông Hiệu dự kiến còn 40.000 cổ phiếu, tương đương 0,001%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSB vừa trải qua 3 phiên tăng trần liên tiếp, đưa thị giá từ 19.550 đồng lên 22.350 đồng/cổ phiếu chỉ sau 3 phiên giao dịch từ 14-16/9. Sau chuỗi tăng trần này, SSB tiếp tục duy trì đà đi lên trong hai phiên 17 và 18/9. Cụ thể, phiên 17/9 cổ phiếu tăng 4,92%, lên 23.450 đồng/cổ phiếu. Sang phiên 18/9 cổ phiếu SSB tiếp tục tăng 2,77%, đóng cửa tại 24.100 đồng/cổ phiếu qua đó thiết lập vùng giá cao mới.

Đà tăng của SSB diễn ra cùng thanh khoản ở mức cao. Trong phiên 16/9, hơn 6,2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Trước đó, phiên 15/9 ghi nhận hơn 6,5 triệu cổ phiếu khớp lệnh và khoảng 5,4 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận. Đáng chú ý, ngày 14/9 có gần 5,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, trong khi lượng giao dịch thỏa thuận lên tới gần 38 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị khoảng 690 tỷ đồng.

Ngày 17/9 hơn 5 triệu cổ phiếu SSB được sang tay qua khớp lệnh. Sang phiên 18/9, khối lượng khớp lệnh tăng vọt lên hơn 11,7 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, hơn 15,3 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận trong phiên với giá trị hơn 359 tỷ đồng.

Đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của SeABank ghi nhận nhiều chỉ tiêu tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 427.100 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cuối năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng đạt 264.453 tỷ đồng, tăng gần 8%.

Trong khi đó, tổng tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 239.779 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cuối năm trước.

SeABank ghi nhận 2.625 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2026. Thu nhập lãi thuần đạt 4.663 tỷ đồng, trong khi thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 400 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được ngân hàng kiểm soát ở mức 2,25%.

Về năng lực tài chính, SeABank đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng.