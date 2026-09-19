Nghệ An duy trì đà phát triển thủy sản, hướng tới khai thác bền vững

Sản lượng khai thác, nuôi trồng tăng

Theo Báo cáo của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An, hoạt động sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 239.147 tấn/KH 297.000 tấn, đạt 80,79% kế hoạch năm, tăng 2,77% so với mục tiêu tăng trưởng và tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An quan tâm, chỉ đạo công tác nuôi trồng và khai thác thuỷ sản; đảm bảo an toàn các cảng cá trong mùa mưa bão

Trong cơ cấu sản lượng, khai thác thủy sản vẫn giữ vai trò chủ lực. Sản lượng khai thác ước đạt 178.061 tấn/KH 216.000 tấn, đạt 82,44% kế hoạch năm, tăng 3,52% so với mục tiêu tăng trưởng và tăng 4,23% so với cùng kỳ.

Cùng với khai thác, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển. Sản lượng nuôi trồng ước đạt 61.086 tấn/KH 80.000 tấn, đạt 76,36% kế hoạch năm, tăng 0,64% so với mục tiêu tăng trưởng và tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Những con số trên cho thấy hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản của Nghệ An đang duy trì nhịp tăng trưởng khá. Đáng chú ý, mức tăng của sản lượng nuôi trồng cao hơn khai thác so với cùng kỳ, phản ánh vai trò ngày càng rõ hơn của nuôi trồng trong việc bổ sung nguồn cung thủy sản.

Khoảng 200 lượt tàu cá cập cảng Lạch Quèn mỗi ngày

Hiện diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 21.805 ha, đạt 101,18% kế hoạch năm, tăng 1,36% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích nuôi ngọt đạt 19.680 ha, đạt 100,92% kế hoạch năm, tăng 1,04% so với cùng kỳ; diện tích nuôi mặn lợ đạt 2.125 ha, đạt 103,66% kế hoạch năm, tăng 4,42% so với cùng kỳ.

Triển khai các chính sách đồng hành, hỗ trợ

Trong quý III, thời tiết nắng nóng kéo dài, xen kẽ các đợt mưa dông đã làm biến động môi trường ao nuôi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ, nhất là bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy cấp tính. Ngành thủy sản đã chủ động theo dõi sản xuất, hướng dẫn người dân chăm sóc, quản lý vật nuôi và ứng phó với thời tiết bất lợi; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường và điều kiện của các cơ sở kinh doanh thủy sản.

Rất nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đầu tư nuôi tôm

Bên cạnh những giải pháp trước mắt, Nghệ An cũng đang đặt vấn đề phát triển thủy sản theo hướng bền vững. Đề án “Phát triển thủy hải sản bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026–2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 27/5/2026.

Đồng thời, Đề án “Phát triển nuôi cá rô phi gắn với liên kết chuỗi sản xuất - tiêu thụ phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026–2030” cũng đang được triển khai các bước xây dựng.

Việc hình thành các đề án theo hướng gắn sản xuất với liên kết chuỗi và thị trường cho thấy định hướng của ngành không chỉ dừng ở mở rộng sản lượng, mà đang hướng tới nâng cao hiệu quả và tính bền vững của hoạt động nuôi trồng.

Đối với hoạt động khai thác thuỷ sản, đến nay, tỉnh Nghệ An có 2.647 tàu cá từ 6m trở lên thuộc diện đăng ký, đạt 100% đăng ký và cập nhật VNFishbase. Lũy kế 9 tháng, ngành đã cấp 439 Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, 26 Giấy chứng nhận xóa đăng ký, 399 Giấy phép khai thác thủy sản; thẩm định, xếp loại 369 cơ sở, đạt 73,8% và thẩm định hằng năm 252 cơ sở.

Cùng với quản lý khai thác, Nghệ An đang triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước chuyển đổi phương thức khai thác.

Tỉnh Nghệ An có 2.647 tàu cá từ 6m trở lên thuộc diện đăng ký

Tỉnh đã lựa chọn 3 chủ tàu thực hiện hỗ trợ lắp đặt hệ thống tời thủy lực; 3 chủ tàu hỗ trợ đầu tư hầm bảo quản bằng vật liệu PU; 8 chủ tàu hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác ảnh hưởng đến nguồn lợi, môi trường sinh thái sang nghề thân thiện với môi trường hoặc giải bản tàu.

Đối với chính sách hỗ trợ 50% kinh phí mua, lắp đặt thiết bị VMS thay thế thiết bị không đạt chuẩn, các địa phương đã ban hành quyết định hỗ trợ 192 tàu, với tổng kinh phí 1.901.102.500 đồng.

Đáng chú ý, thực hiện chính sách bảo tồn quỹ gen, tái tạo nguồn lợi thủy sản, Nghệ An đã thả 4.989,47 kg cá giống ra môi trường tự nhiên tại Hồ Khe Thị và Hồ Khe Canh.

Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết, trong quý IV, Chi cục sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát vùng nuôi, theo dõi diễn biến môi trường, dịch bệnh; tăng cường kiểm tra chất lượng giống, thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường. Đồng thời, khẩn trương triển khai quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản; tiếp tục triển khai các chương trình, đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản. Tiếp tục rà soát, quản lý chặt đội tàu, hoàn thiện thủ tục đăng kiểm, đăng ký, giấy phép khai thác và Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra tại cảng và trên biển, kiểm soát sản lượng bốc dỡ, truy xuất nguồn gốc thủy sản...