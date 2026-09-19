Áo váy vứt đi sau một lần du lịch ở Trung Quốc

Váy dài, trang phục nhiều màu được giới trẻ Trung Quốc ưa chuộng trong những chuyến du lịch. Ảnh: The Paper.

Mùa hè năm nay, xu hướng mặc quần áo dùng một lần khi du lịch trở nên phổ biến tại Trung Quốc. Thay vì mang theo những món đồ có thể mặc nhiều lần, các bạn trẻ mua trang phục mới để chụp ảnh tại điểm đến rồi bỏ đi sau khi trở về. Điều này dẫn đến những lo ngại về vấn đề môi trường và gây ra những tranh luận trái chiều.

Theo SCMP, cách mua sắm này được gọi là "quần áo dùng một lần", trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một hashtag liên quan đạt 6,8 triệu lượt xem và 135.000 cuộc thảo luận trên một nền tảng.

Một người dùng mạng cho biết cô mua 5 bộ quần áo cho chuyến đi kéo dài 7 ngày, tổng chi phí chưa đến 200 nhân dân tệ (khoảng 775.000 đồng). Ngay từ khi mua, cô không có ý định giữ lại những bộ đồ này sau chuyến đi.

Các sản phẩm thuộc nhóm này thường được chọn theo điểm đến. Có thể là váy dài nhiều màu sắc cho những chuyến đi biển, áo choàng, áo khoác ngoài trời, trang phục Hán phục hoặc những bộ đồ được thiết kế để lên hình. Chúng phù hợp với việc chụp ảnh hơn là mặc trong sinh hoạt hàng ngày.

Những bộ trang phục được giới trẻ Trung Quốc lựa chọn cho các chuyến du lịch, chủ yếu để chụp ảnh và tạo hình tại điểm đến. Ảnh: The Paper.

Nhu cầu này cũng tạo ra xu hướng bán hàng mới. Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, một chủ cửa hàng thời trang nữ cho biết ông thường lựa chọn sản phẩm theo mùa và điểm đến. Tháng 5, cửa hàng bán các mẫu váy phục vụ chuyến đi biển. Đến Tết Đoan ngọ, Hán phục được đưa lên kệ. Với khách đến Tân Cương, cửa hàng có những mẫu váy riêng.

Mỗi tháng, cửa hàng bán khoảng 15.000 sản phẩm, chủ yếu cho khách hàng 18-30 tuổi. Những món bán chạy nhất có giá 10-50 nhân dân tệ (38.000-194.000 đồng), tương đương một bữa ăn bình dân.

Đáng chú ý, phần lớn khách không quay lại mua lần thứ 2. Dù vậy, cửa hàng vẫn có khách mới liên tục. Sau chuyến đi, một số người bỏ quần áo, trong khi những người khác đăng bán trên các nền tảng đồ cũ.

Với người mua, cách này giúp họ có thêm lựa chọn cho từng điểm đến mà không phải chi nhiều tiền cho quần áo. Một bộ đồ có thể chỉ xuất hiện trong vài bức ảnh, sau đó được bỏ đi hoặc bán lại.

SCMP ghi nhận xu hướng này đang gây tranh luận không chỉ vì cách tiêu dùng mà còn bởi lượng rác thải phát sinh sau mỗi chuyến đi.

"Quần áo dùng một lần tuy rẻ, nhưng vẫn phải trải qua quá trình sản xuất, vận chuyển và bán hàng. Càng vứt bỏ nhiều, lượng rác thải càng lớn", một người dùng mạng bình luận.

Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), thế giới tạo ra khoảng 92 triệu tấn rác thải dệt may mỗi năm. Trong giai đoạn năm 2000-2015, sản lượng quần áo tăng gấp đôi, trong khi thời gian sử dụng của hàng dệt may giảm 36%.

Đến năm 2023, chỉ khoảng 8% sợi dệt được sản xuất từ vật liệu tái chế. Quần áo và hàng dệt may cũng chiếm khoảng 11% lượng rác thải nhựa. Nhiều sản phẩm giá rẻ sử dụng vật liệu có nguồn gốc từ nhựa, khiến lượng chất thải khó xử lý trở thành một vấn đề khác của xu hướng này.

Du khách mặc Hán phục (trang phục truyền thống Trung Quốc) tại một điểm du lịch ở Trung Quốc. Ảnh: Jeffry Surianto/Pexels.

Câu chuyện không dừng ở môi trường. Chất lượng của một số loại quần áo giá rẻ cũng khiến người tiêu dùng đặt câu hỏi về sức khỏe. Một số sản phẩm sử dụng chất liệu tổng hợp, đường may không chắc chắn hoặc có chỉ thừa, có thể gây khó chịu khi mặc.

Cai Shangwei, giáo sư kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Văn hóa thuộc Đại học Tứ Xuyên cho rằng việc bán lại những bộ quần áo đã qua sử dụng trên các nền tảng đồ cũ còn đặt ra vấn đề về vệ sinh.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, một số người cho rằng xu hướng này cho thấy quần áo đang dần trở thành một phần của việc tạo hình ảnh trong mỗi chuyến đi. Người dùng chỉ cần một bộ đồ phù hợp với khung cảnh, chụp ảnh rồi không còn nhu cầu sử dụng tiếp.

"Tất cả chỉ vì tính thẩm mỹ. Quần áo dùng một lần chỉ tồn tại để chụp ảnh. Tại sao mọi người không thể đơn giản tận hưởng phong cảnh trên đường đi?", một người dùng viết.