Tính từ đầu năm 2026 đến đầu tháng 9, toàn tỉnh Khánh Hòa có 319 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Nga… Kết quả này cho thấy nhu cầu và cơ hội việc làm ngoài nước ngày càng được người lao động quan tâm, đồng thời mở ra hướng nâng cao thu nhập, tích lũy kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc.

Đại diện các doanh nghiệp tư vấn, tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Để tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các công ty cung ứng nhân lực, Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Nội vụ để cập nhật thông tin nhu cầu tuyển dụng theo hợp đồng. Các thông tin được đăng tải trên bảng thông tin tuyển dụng tại Trung tâm và trang thông tin điện tử thongtinvieclamkhanhhoa.vn, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu điều kiện tuyển dụng và lựa chọn thị trường phù hợp. Đồng thời, đơn vị còn chủ động tuyên truyền, tư vấn qua các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến cho người lao động tìm hiểu.

Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập mà còn giúp người lao động nâng cao tay nghề, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Do đó, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, đơn vị cung ứng nhân lực và Trung tâm Lao động ngoài nước; thường xuyên cập nhật nhu cầu tuyển dụng, tăng cường tư vấn, tuyên truyền về điều kiện, chi phí, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Qua đó, góp phần mở rộng thị trường, tạo thêm cơ hội việc làm và bảo đảm quyền lợi cho người lao động.