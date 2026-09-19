Đồng trở lại đường đua tăng giá, vượt 14.500 USD/tấn

Các tấm cathode đồng tại mỏ Escondida của BHP ở Antofagasta, Chile. Ảnh tư liệu: Reuters/Ivan Alvarado.

Giá đồng thế giới khép lại tuần giao dịch với nhịp phục hồi khá rõ.

Theo dữ liệu thị trường LME, ngày 18/9, giá đồng giao ngay (cash settlement) đạt 14.529 USD/tấn, tăng 128,5 USD/tấn, tương đương gần 0,9% so với mức 14.400,5 USD/tấn của ngày 17/9.

Hợp đồng đồng kỳ hạn 3 tháng đạt 14.515 USD/tấn, tăng so với 14.409 USD/tấn một ngày trước đó.

Tính từ ngày 15/9, khi giá đồng giao ngay ở mức 14.045 USD/tấn, kim loại này đã tăng 484 USD/tấn, tương đương khoảng 3,45% chỉ sau ba phiên giao dịch.

Trở lại vùng 14.500 USD/tấn

Tháng 9 chứng kiến những nhịp biến động đáng kể của giá đồng.

Đầu tháng, giá đồng giao ngay tăng từ 14.395,5 USD/tấn ngày 1/9 lên 14.737 USD/tấn ngày 8/9. Sau đó, giá giảm dần và xuống 14.044 USD/tấn vào ngày 14/9 trước khi quay đầu phục hồi.

Với mức 14.529 USD/tấn ngày 18/9, giá đồng hiện thấp hơn khoảng 1,4% so với đỉnh tháng 9 nhưng đã lấy lại phần lớn mức giảm của những phiên trước.

Dữ liệu này cho thấy đồng đang quay trở lại vùng giá cao, song chưa lập kỷ lục mới. Trước đó, giá LME cash settlement đã đạt 14.850 USD/tấn ngày 17/8; Reuters cũng ghi nhận giá giao ngay từng lên 14.912 USD/tấn trong đợt căng thẳng trên thị trường LME giữa tháng 8.

Các cuộn dây đồng tại một cơ sở sản xuất. Ảnh: Reuters.

Dòng chảy đồng giữa các thị trường vẫn là biến số lớn

Một trong những yếu tố đáng chú ý của thị trường đồng năm nay là sự dịch chuyển lượng kim loại vật chất về Mỹ.

Reuters cho biết kỳ vọng Mỹ có thể áp thuế đối với đồng tinh luyện từ năm 2027 đã thúc đẩy lượng lớn đồng được đưa vào các kho tại Mỹ nhằm tận dụng chênh lệch giá giữa COMEX và LME. Điều này làm nguồn kim loại có thể giao ngay bên ngoài Mỹ trở nên chặt chẽ hơn, dù thị trường đồng toàn cầu xét trên tổng thể chưa rơi vào tình trạng thiếu hụt tuyệt đối.

Ngày 10/9, Reuters cho biết Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế đối với đồng tinh luyện. Sự chưa rõ ràng của chính sách tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định luân chuyển hàng hóa của các nhà giao dịch và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, dữ liệu LME mới nhất cũng cho thấy lượng tồn kho đã tăng trở lại. Tồn kho đồng tại LME đạt 255.100 tấn ngày 18/9, so với 237.725 tấn ngày 8/9. Vì vậy, chưa thể chỉ nhìn vào lượng tồn kho LME để kết luận thị trường đang thiếu đồng trên phạm vi toàn cầu.

Giá đồng LME tại một số mốc đáng chú ý trong tháng 9/2026

Cập nhật đến phiên ngày 18/9/2026

Nguồn: Dữ liệu thị trường LME tổng hợp qua Westmetall. Giá ngày 18/9 tăng 128,5 USD/tấn, tương đương khoảng 0,89% so với ngày 17/9; tăng 484 USD/tấn, tương đương khoảng 3,45% so với ngày 15/9.

Nguồn cung từ các mỏ lớn tiếp tục được theo dõi

Ở phía nguồn cung, diễn biến tại Chile - quốc gia sản xuất đồng hàng đầu thế giới - vẫn là yếu tố đáng chú ý.

Ngày 16/9, Reuters dẫn thông tin từ Codelco cho biết kế hoạch tái cơ cấu của tập đoàn khai khoáng nhà nước Chile có thể kéo dài đến cuối năm 2026. Mục tiêu sản lượng hiện vào khoảng 1,3 triệu tấn, thấp hơn mức 1,7 triệu tấn từng được đặt ra trước đó.

BHP cũng dự báo sản lượng đồng trong năm tài chính tiếp theo có thể giảm tới 15,5%, chủ yếu do hàm lượng quặng thấp hơn tại mỏ Escondida ở Chile.

Những diễn biến này khiến khả năng bổ sung nguồn cung từ các mỏ lớn vẫn là một trong những yếu tố tác động đến thị trường.

Điện hóa và AI tiếp tục kéo nhu cầu đồng lên cao

Đồng là nguyên liệu quan trọng đối với lưới truyền tải điện, thiết bị điện, phương tiện điện và trung tâm dữ liệu.

Reuters nhận định nhu cầu từ lưới điện, xe điện và trung tâm dữ liệu AI đang góp phần nâng nhu cầu đối với đồng, trong khi nguồn cung kim loại bên ngoài Mỹ chịu tác động bởi sự thay đổi của dòng hàng hóa toàn cầu.

Xu hướng này tiếp tục được củng cố bởi nhu cầu điện tăng mạnh. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu điện toàn cầu đang tăng nhanh gấp khoảng ba lần tốc độ tăng nhu cầu năng lượng nói chung; khoảng 61% đầu tư năng lượng toàn cầu năm 2026 tập trung vào lĩnh vực điện.

Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo tiêu thụ điện có thể lập mức cao mới trong năm 2026 và tiếp tục tăng trong năm 2027, trong đó sự phát triển của các trung tâm dữ liệu phục vụ AI là một trong những động lực.

Đồng được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp và thiết bị điện - những nhóm tiêu thụ lớn của kim loại này. Ảnh: Reuters.

Giá đồng cao gây sức ép lên chi phí nguyên liệu

Việc đồng duy trì trên 14.000 USD/tấn đồng nghĩa chi phí nguyên liệu vẫn ở mặt bằng cao đối với những ngành sử dụng nhiều đồng như dây và cáp điện, thiết bị điện, điện tử, xây dựng và sản xuất linh kiện.

Với Việt Nam, số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia cho thấy tám tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu đạt 395,3 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm tư liệu sản xuất đạt 372,04 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu; riêng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 36,5%.

Các số liệu này cho thấy quy mô nhập khẩu đầu vào cho sản xuất của Việt Nam rất lớn, song chưa đủ để lượng hóa riêng tác động của đợt tăng giá đồng hiện tại lên từng ngành trong nước.

Trong ngắn hạn, giá đồng nhiều khả năng vẫn nhạy cảm với diễn biến nguồn cung tại các mỏ lớn, lượng hàng luân chuyển giữa Mỹ và các thị trường khác, chính sách thuế của Mỹ và nhu cầu từ các ngành sử dụng nhiều điện.

Sau khi lùi sát 14.000 USD/tấn vào giữa tháng, việc đồng trở lại trên 14.500 USD/tấn cho thấy kim loại này tiếp tục nằm trong nhóm hàng hóa đáng chú ý trên thị trường thế giới.