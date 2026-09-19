Bát Xát, Tú Lệ tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

* , sau 2 ngày diễn ra, sáng 19/9, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 đã bế mạc và trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Văn nghệ chào mừng hội thi.

Hội thi có 54 thí sinh là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên đại diện các chi bộ thôn, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: kiến thức chung, xử lý tình huống và thuyết trình giới thiệu mô hình, cách làm hay.

Nội dung thi tập trung vào chủ trương, quy định của Đảng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và hoạt động của chi bộ; kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Qua phần thi thuyết trình, các thí sinh giới thiệu những kinh nghiệm, mô hình, cách làm trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức hoạt động của chi bộ.

Phần thi thuyết trình và xử lý tình huống.

Kết thúc hội thi, ở nhóm chi bộ thôn, thí sinh Lê Mạnh Hùng, Chi bộ thôn Sơn Hà giành giải Nhất. Ở nhóm chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, giải Nhất thuộc về thí sinh Lý Thị Phương Lai, Chi bộ Trường Tiểu học Bát Xát 1.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho hai thí sinh xuất sắc của hai nhóm thi.

Ban Tổ chức cũng trao 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 8 giải Khuyến khích và 10 giải chuyên đề cho các thí sinh ở 2 nhóm thi.

Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo xã Bát Xát.

* Tại xã Tú Lệ, Đảng ủy xã vừa tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 với sự tham gia của 20 thí sinh đại diện cho 20 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Các thí sinh tham gia phần thi thuyết trình và xử lý tình huống.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: thuyết trình chủ đề tự chọn, kiến thức chung và xử lý tình huống. Nội dung tập trung vào công tác xây dựng Đảng, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ và việc vận dụng kiến thức, kinh nghiệm để xử lý các tình huống trong quá trình lãnh đạo, điều hành ở cơ sở.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Phan Hồng Lý, Chi bộ Trường Mầm non Tú Lệ; đồng thời trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Đồng chí Lương Văn Thư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao giải Nhất cho thí sinh Phan Hồng Lý - Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Tú Lệ.

Hội thi góp phần tạo điều kiện để đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng và khả năng xử lý các tình huống thực tiễn ở cơ sở.