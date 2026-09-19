Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tặng quà Trung thu cho thiếu nhi

Tối 19-9, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tổ chức chương trình trao quà Tết Trung thu năm 2026, động viên hậu phương cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tại khu vực phường Bắc Cam Ranh và Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh. Thượng tá Nguyễn Đình Mão - Phó Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân chủ trì.

Chỉ huy trung tâm tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng các thiếu nhi.

Trong không khí ấm áp, chỉ huy trung tâm đã gửi những phần quà ý nghĩa đến thiếu nhi. Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng để các cháu phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Bên cạnh đó, trung tâm gửi tặng nhiều phần quà đến thiếu nhi là con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn trung tâm. Tổng giá trị các phần quà và tiền gần 30 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Đình Mão khẳng định, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho con cán bộ, chiến sĩ là chủ trương thường xuyên, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm đối với hậu phương quân đội. Đây là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để mỗi quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.