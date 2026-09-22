'Ðổi nhịp' từ đầu năm học

Đổi mới phương pháp, nâng chất lượng dạy và học

Tại Trường THPT Giá Rai, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên sau khi hợp nhất Trường THPT Nguyễn Trung Trực. Trường hiện có 3.233 học sinh, 74 lớp và 141 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại 2 điểm trường ở Khóm 1 và Khóm 4, phường Giá Rai.

Phát huy truyền thống gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, phấn đấu duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%, đồng thời phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng sống cho học sinh.

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mục văn nghệ của giáo viên Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới. Ảnh: TRÚC LINH

Thầy Võ Nhật Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Giá Rai, chia sẻ: “Ngay từ đầu năm học, nhà trường tập trung ổn định tổ chức, xây dựng tinh thần đoàn kết và tạo sự đồng thuận trong đội ngũ. Chúng tôi xác định đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, chuyển đổi số và giáo dục toàn diện là những nhiệm vụ trọng tâm, qua đó tạo môi trường để giáo viên phát huy năng lực, học sinh chủ động và sáng tạo trong học tập”.

Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ qua hội giảng, thao giảng, dự giờ, nghiên cứu bài học, trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong dạy học. Các hoạt động STEM, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, trải nghiệm cũng được triển khai gắn với thực tiễn địa phương, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề về môi trường, nguồn nước, nông nghiệp, thuỷ sản và biến đổi khí hậu.

Học sinh Trường THPT Giá Rai thể hiện quyết tâm học tập ngay từ những ngày đầu năm học 2026-2027.

Ảnh: TRÚC LINH

Em Trương Hoàng Vinh, Lớp 12X1, Trường THPT Giá Rai, chia sẻ: “Bước vào năm học cuối cấp, em xác định phải chủ động hơn trong học tập, nhất là chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài giờ học trên lớp, em còn tham gia các hoạt động của trường để rèn kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tự tin hơn. Em mong muốn cùng các bạn phấn đấu đạt kết quả tốt trong năm học này”.

Bên cạnh bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, nhà trường quan tâm hỗ trợ học sinh còn hạn chế về học lực. Ngay từ đầu năm học, trường rà soát, xác định học sinh yếu, kém ở từng môn để có biện pháp giúp đỡ; tổ chức phụ đạo miễn phí, tăng cường phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh. Qua đó, từng học sinh có thêm cơ hội tiến bộ.

Học sinh chủ động trải nghiệm, phát triển toàn diện

Khí thế thi đua dạy tốt, học tốt lan toả ở các cấp học. Tại Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, phường Bạc Liêu, năm học 2026-2027, trường có 1 điểm chính và 3 phân hiệu, với 109 lớp, 4.363 học sinh; đội ngũ gồm 5 cán bộ quản lý, 161 giáo viên và 26 nhân viên.

Bên cạnh dạy học, trường tăng cường các hoạt động kỹ năng sống, sáng tạo, trải nghiệm, giúp học sinh phát huy năng khiếu, tự tin thể hiện bản thân.

Mới đây, 36 học sinh của trường tham gia Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Cà Mau quê em” do Bảo tàng tỉnh Cà Mau tổ chức. Có 15 em đoạt giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Những nét vẽ hồn nhiên, sáng tạo thể hiện tình yêu quê hương, con người Cà Mau, đồng thời góp phần khơi dậy năng khiếu, yêu thích văn hoá, nghệ thuật ở học sinh.

Học sinh một số trường học trong tỉnh tham gia các hoạt động vẽ tranh với chủ đề “Cà Mau quê em”, qua đó thể hiện tình yêu quê hương bằng những nét vẽ hồn nhiên, sáng tạo. Ảnh: HỮU THỌ.

Cô Nguyễn Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, chia sẻ: “Nhà trường xác định bên cạnh kiến thức, học sinh cần được rèn luyện kỹ năng và có môi trường để phát huy năng khiếu, sở trường. Vì vậy, các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và kỹ năng sống được quan tâm tổ chức phù hợp với lứa tuổi. Qua mỗi hoạt động, các em có thêm cơ hội học hỏi, giao tiếp, hợp tác và tự tin thể hiện bản thân”.

Ở bậc học mầm non, Trường Mầm non Cái Keo, Xã Quách Phẩm, tập trung chuẩn bị các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ngay từ đầu năm học. Trường hiện có 1 điểm chính, 1 phân hiệu và 5 điểm lẻ với 400 trẻ, 17 nhóm/lớp và 40 giáo viên, nhân viên.

Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Cái Keo, chia sẻ: “Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để trẻ được học tập và vui chơi phù hợp độ tuổi. Ðội ngũ giáo viên luôn quan tâm đổi mới hình thức tổ chức hoạt động, tăng cường trải nghiệm, giúp trẻ hình thành những kỹ năng ban đầu và phát triển toàn diện”.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có trên 409 ngàn trẻ mầm non, học sinh, sinh viên và hơn 27 ngàn cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên. Từ bậc mầm non đến phổ thông, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đang lấy người học làm trung tâm, tăng cường trải nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ. Nỗ lực của đội ngũ nhà giáo cùng tinh thần chủ động của học sinh đang tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục toàn diện.