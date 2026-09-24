Học 'ké' ở nhà văn hóa thôn, nhiều phụ huynh cho trẻ nghỉ học chờ trường mới

Từ tháng 3/2026 đến nay, hàng chục trẻ em ở làng A và làng B thôn Gia Tường (điểm trường số 1, Trường Mầm non Hoa Pơ Lang, xã Gào, tỉnh Gia Lai) phải chuyển đến học tại nhà văn hóa thôn. Không gian chật hẹp, học sinh đông khiến việc tổ chức dạy học, ăn, ngủ của cô trò gặp nhiều khó khăn.

Nhà văn hóa thôn 4, nơi có gần 100 trẻ đang theo học. Ảnh: Trần Hoàn

Tại Nhà văn hóa thôn Gia Tường có 4 nhóm lớp được tổ chức dạy học với tổng cộng hơn 90 trẻ. Do nhà văn hóa có diện tích hạn chế nên lớp 3 tuổi và nhóm trẻ được bố trí học trong nhà, còn nhóm 4 tuổi và 5 tuổi phải học ngoài sân.

Các nhóm tuổi phải dùng chung một không gian, giữa hai lớp không có vách ngăn, trong khi chương trình và nội dung giáo dục khác nhau. Điều này khiến việc tổ chức dạy học, chăm sóc trẻ gặp nhiều bất cập.

Khi một lớp học âm nhạc, trẻ ở lớp bên cạnh dễ mất tập trung; khi một lớp gây ồn, lớp bên cạnh cũng ồn theo. Thậm chí, có trẻ thường xuyên sang ngồi cùng bạn khác nhóm tuổi do nhà ở gần nhau, khiến giáo viên khó quản lý.

Đặc biệt, vào giờ nghỉ trưa, tất cả học sinh được dồn vào trong nhà với diện tích khoảng 60m², giường ngủ kê sát nhau mới đủ chỗ. Dù có quạt, không gian chật hẹp và số trẻ đông khiến khu vực nghỉ trưa trở nên ngột ngạt.

Một phụ huynh ở làng A cho biết con chị thuộc nhóm 4 tuổi nên được bố trí học ngoài sân. Dù có mái che, khu vực này vẫn oi bức vào những ngày nắng nóng, còn khi trời mưa lại lạnh và ẩm, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ.

Do diện tích hạn chế nên lớp 3 tuổi và nhóm trẻ được ưu tiên học trong nhà văn hóa. Ảnh: Trần Hoàn

Theo phụ huynh này, bữa ăn của trẻ cũng được tổ chức ngay tại sân, khiến gia đình lo ngại về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Một giáo viên cho biết, điều kiện cơ sở vật chất hiện tại khiến nhiều hoạt động của cô và trò không thể triển khai như bình thường. Những buổi học gặp mưa, cô trò phải dồn sát vào thềm để tránh bị ướt; hoạt động tập thể dục phải hủy bỏ. Việc cho trẻ đi vệ sinh cũng bất tiện, giáo viên phải cho trẻ đi vệ sinh tại chỗ rồi mang đi đổ chất thải.

“Do sân nhà văn hóa nằm sát đường, gần trưa thấy anh chị đi học về hoặc buổi chiều thấy phụ huynh đi làm về là các cháu gào khóc, đòi về theo”, giáo viên này cho biết.

Cho trẻ nghỉ học chờ trường mới

Bà Nguyễn Thị Phương Hảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Pơ Lang, cho biết việc học chung tại nhà văn hóa thôn phát sinh nhiều bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cũng như tổ chức bữa ăn bán trú.

Theo bà Hảo, đầu năm học có 94 phụ huynh đăng ký cho trẻ học tại điểm trường số 1. Tuy nhiên, hiện tại chỉ khoảng 80 trẻ đi học thường xuyên. Hơn 10 trẻ chưa đến lớp, trong đó một số gia đình cho con nghỉ học để chờ trường mới, số khác đang đau ốm.

Bà Hảo lý giải, nếu bố trí học sinh sang địa điểm khác để giảm số lượng trẻ mỗi lớp thì công tác phục vụ bán trú sẽ gặp khó khăn; việc vận chuyển thức ăn khó bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhiều phụ huynh cho rằng, dù sân có mái che, khu vực này không đảm bảo chất lượng dạy và học. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Siu Thung, Phó Chủ tịch UBND xã Gào, cho biết địa phương đã nắm được những khó khăn khi trẻ phải học tạm tại nhà văn hóa thôn, trong thời gian trường mới được xây dựng cách đó khoảng 200m.

Theo ông Thung, thời gian qua, do mưa nhiều nên tiến độ thi công xây dựng chưa bảo đảm. Xã đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong hơn 20 ngày tới để đưa trường vào sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND xã Gào cũng thừa nhận những lo lắng của phụ huynh là có cơ sở, nhất là khi điều kiện học tập hiện tại còn nhiều hạn chế.