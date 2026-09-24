Hơn 1.700 hiệu trưởng, hiệu phó ở Hà Nội trở lại làm giáo viên

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: MOET.

Thông tin được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền đưa ra tại buổi làm việc của Bộ GD&ĐT với ngành giáo dục thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027, chiều 23/9.

Vẫn thiếu hơn 7.200 giáo viên

Theo ông Hiền, sau sắp xếp, Hà Nội đã giảm từ 2.356 cơ sở giáo dục còn 1.097 cơ sở giáo dục, tương ứng 53,4%. Đội ngũ cán bộ quản lý giảm từ 5.484 người còn 3.202 người, tương ứng 41,6%.

Thành phố đã chuyển 1.710 cán bộ quản lý sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy. Tuy nhiên, hiện nay, thành phố còn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức.

Ngoài bố trí công tác ở các vị trí khác, thành phố cũng đã giải quyết chính sách các trường hợp cán bộ quản lý nghỉ chế độ, theo nguyện vọng cá nhân đúng quy định.

Các cơ sở sau sắp xếp đã xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách cấp học, phân hiệu, điểm trường. Tổ chức quản trị hợp nhất về tổ chức, tài chính, tài sản, dữ liệu nhưng duy trì yêu cầu chuyên môn riêng theo cấp học và địa điểm.

Về cơ sở vật chất, tỷ lệ phòng học kiên cố của thành phố đạt trên 99%. Đối với cấp THPT, thành phố tiếp tục ưu tiên các dự án trường học tại những địa bàn đô thị hóa nhanh, đồng thời cải tạo, sửa chữa các trường hiện có để tăng năng lực tiếp nhận học sinh.

Với công tác chuyển đổi số, 100% trẻ mầm non và học sinh phổ thông được cấp mã định danh học tập. 1.747 cơ sở giáo dục phổ thông đã khởi tạo hơn 1,8 triệu học bạ số, nộp thành công hơn 1,6 triệu học bạ, đạt 90,9%. Hanoi Study có gần 800.000 tài liệu, đề thi, sách nói, video và học liệu số.

Ông Hiền cho biết thời gian qua, sở đã tập trung giải pháp xử lý tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học. Việc thiếu sách chủ yếu mang tính cục bộ theo đầu sách, cơ sở và thời điểm, tập trung ở nhu cầu phát sinh, đăng ký bổ sung và độ trễ trong đối chiếu, điều phối nguồn sách.

Việc tổ chức bán trú được quản lý theo chuỗi, từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn mô hình, nhà cung cấp đến kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, giao nhận, kiểm thực, lưu mẫu; công khai thực đơn, định lượng, mức thu và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MOET.

Tiền kiểm bữa ăn bán trú là chính

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết ngành giáo dục thủ đô có nhiều thuận lợi, nhưng cũng rất nhiều áp lực như số học sinh lớn, tuyển sinh đầu cấp, áp lực thiếu trường, lớp mà chưa được đáp ứng, áp lực của thiếu giáo viên, tổ chức bữa ăn bán trú...

Thứ trưởng lưu ý ngành giáo dục thủ đô một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay. Trong đó, liên quan đến bữa ăn bán trú, thứ trưởng nhấn mạnh “tiền kiểm là chính, chứ không phải hậu kiểm”.

Trước hết, các nhà cung cấp phải đủ năng lực, đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ nấu ăn và phải có sự phối hợp phù hợp với nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện.

“Nếu chúng ta chỉ thực hiện hậu kiểm, khi bữa ăn đã được đưa vào cơ thể các cháu thì sẽ hết sức nguy hiểm, cần đề cao trách nhiệm của các cấp trong quá trình triển khai”, thứ trưởng lưu ý.

Về công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục, thứ trưởng cho rằng các địa phương đã triển khai rất quyết liệt, nhanh chóng. Tuy nhiên, việc hoàn thành thủ tục sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối, giảm biên chế chưa phải là kết thúc một nhiệm vụ. Điều quan trọng hơn là phải có hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác quản lý và chất lượng dạy học làm thước đo. Vì vậy, Sở GD&ĐT Hà Nội cần tiếp tục theo dõi, đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng yêu cầu ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, rà soát, thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo điều kiện cho đội ngũ quản lí tiếp tục công tác.

Việc triển khai dạy và học, các trường không buông lỏng công tác quản lý và không để ảnh hưởng đến nền nếp của giáo viên, học sinh và chất lượng giáo dục.

Trong bối cảnh mới, mô hình lớn hơn, thứ trưởng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và cơ sở hạ tầng vào quản trị trường học, phải có những giải pháp cụ thể để cải thiện kết quả thực hiện, trong đó có việc cập nhật học bạ số, văn bằng số và triển khai cơ sở dữ liệu.