Phấn đấu phổ cập giáo dục mầm non 3 - 5 tuổi vào năm 2030

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch hướng đến mục tiêu huy động hiệu quả các nguồn lực để bảo đảm mọi trẻ em trong độ tuổi được đến trường; đồng thời nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục toàn diện.

Theo đó, đến năm 2030 tỉnh duy trì vững chắc đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Về cơ sở vật chất, 100% các cơ sở giáo dục mầm non công lập bảo đảm 1 phòng học/lớp. Tỉnh cũng phấn đấu có đủ các phòng chức năng, thư viện, đồ chơi ngoài trời, đồ dùng, đồ chơi trong lớp, thiết bị dạy học, bếp ăn, nhà vệ sinh và công trình nước sạch theo quy định. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%.

Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu huy động trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ 97%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 94%. Tỷ lệ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 96%, đối với xã đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 93%.

Một giờ dạy học tại trường Mầm non Anh Đào, huyện miền núi Khánh Vĩnh. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Tỉnh Khánh Hòa đặt từng mốc thời gian thực hiện cho các xã, phường, đặc khu. Cụ thể, giai đoạn 2026 - 2028, tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 90%, đối với xã đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 87%; trẻ 3 tuổi đạt ít nhất 83% (vùng khó khăn đạt ít nhất 80%); trẻ 4 tuổi đạt ít nhất 88% (vùng khó khăn đạt ít nhất 85%); duy trì trẻ 5 tuổi đạt trên 99% (vùng khó khăn đạt trên 96%). Tỷ lệ hoàn thành chương trình đạt ít nhất 88%, vùng khó khăn đạt ít nhất 85%. Năm 2028, 100% các xã, phường, đặc khu và toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Giai đoạn 2029 - 2030, tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 97%, đối với xã đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 94%. Trong đó, trẻ 3 tuổi đạt ít nhất 95% (vùng khó khăn đạt ít nhất 92%); trẻ 4 tuổi đạt ít nhất 97% (vùng khó khăn đạt ít nhất 94%); trẻ 5 tuổi đạt ít nhất 99% (vùng khó khăn đạt ít nhất 96%). Tỷ lệ hoàn thành chương trình đạt ít nhất 96%, vùng khó khăn đạt ít nhất 93%. Năm 2030, 100% các xã, phường, đặc khu duy trì đạt chuẩn và tỉnh Khánh Hòa duy trì vững chắc đạt chuẩn phổ cập.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, để thực hiện kế hoạch và mục tiêu đặt ra, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; đẩy mạnh công tác truyền thông. Cùng với đó chú trọng thực hiện chính sách đầu tư, phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Đặc biệt cần chú trọng triển khai hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục mầm non ở xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Một lớp học mầm non. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên tỉnh triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, thay đổi phương thức quản trị trường học theo hướng mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 1 trường mầm non. Kết quả, toàn tỉnh hiện có 64 trường mầm non với 83.367 trẻ/3.496 nhóm, lớp; trong đó công lập 57.899 trẻ/1.974 nhóm, lớp. 100% trẻ em mầm non ra lớp được tổ chức học 2 buổi/ngày. Khoảng 90% trẻ mầm non được tổ chức ăn bán trú tại trường.

Đối với hoạt động dạy và học, 100% cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non, đảm bảo thực hiện chế độ sinh hoạt của trẻ em mầm non tại trường theo đúng quy định. Tỉnh cũng có 2 cơ sở giáo dục mầm non được chỉ định tham gia thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới.

Ngoài ra, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện bảo đảm điều kiện phát triển đội ngũ giáo viên và chính sách cho trẻ em; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để thực hiện một cách có hiệu quả.