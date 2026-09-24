Trường tạm ngưng ăn bán trú vì vướng thủ tục: Sở ATTP TP.HCM thông tin

Nội dung được Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM nêu trong văn bản gửi Sở GD&ĐT cùng UBND các phường, xã, đặc khu về việc phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm và tháo gỡ vướng mắc tổ chức bán trú cho học sinh, ngày 22/9.

Theo Sở ATTP, trước tình hình phản ánh một số trường học tạm ngưng bữa ăn bán trú do vướng mắc thủ tục pháp lý sau sắp xếp mạng lưới trường lớp. Nhằm bảo đảm sinh hoạt, học tập cho học sinh và duy trì ổn định, an toàn bữa ăn học đường, Sở ATTP đề nghị Sở GD&ĐT, UBND các phường, xã, đặc khu quan tâm, phối hợp triển khai, tùy theo cấp độ quản lý.

Cụ thể, Sở GD&ĐT cần chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát điều kiện tổ chức bán trú; chủ động phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục về con dấu, tài khoản ngân hàng để ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bán trú.

Bữa ăn bán trú tại một trường công ở TP.HCM. (Ảnh minh hoạ)

Trong thời gian hoàn tất các thủ tục pháp lý, các trường cần chủ động xây dựng phương án tổ chức tạm thời hoặc gia hạn thỏa thuận cung cấp suất ăn với những đơn vị uy tín, đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm lưu ý, không để xảy ra tình trạng gián đoạn bữa ăn bán trú kéo dài, gây ảnh hưởng đến học sinh và phụ huynh.

Đối với các cơ sở giáo dục có bếp ăn tự nấu, Sở GD&ĐT được đề nghị chỉ đạo khẩn trương kiểm tra cơ sở vật chất, nhân lực chế biến và nguồn nước sạch; thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định trước khi phục vụ học sinh.

Với UBND các phường, xã, đặc khu, Sở ATTP đề nghị khẩn trương hỗ trợ, ưu tiên giải quyết thủ tục xác nhận pháp lý, mở tài khoản cho các trường học sau sáp nhập trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, chính quyền địa phương phải thực hiện nghiêm trách nhiệm thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm, tư cách pháp nhân của đơn vị cung cấp suất ăn và nguyên liệu thực phẩm trước khi trường ký hợp đồng.

Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất bếp ăn trường học, cơ sở chế biến suất ăn sẵn trên địa bàn; kiên quyết không để cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp suất ăn vào trường học.

Sở này phân công Phòng Kiểm tra - Pháp chế làm đầu mối tiếp nhận thông tin, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh theo tinh thần chỉ đạo của UBND TP.HCM.