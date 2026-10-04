Ở ghép văn minh

Thực tế, không ít người trẻ đã rơi vào tình cảnh trớ trêu. Như Trần Minh T., tân sinh viên đang ở Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM, đã mệt mỏi đến bế tắc khi bạn chung phòng thường xuyên không dọn dẹp nhà tắm, để đồ bừa bộn khắp nơi, dù đã nhiều lần góp ý.

Hay Nguyễn Duy K., sinh viên Trường Đại học Văn Lang, phải ngậm ngùi chứng kiến tình bạn thân rạn nứt vì cảm giác “mình phải gánh phần bạn” trong những khoản chi chung không rõ ràng. Gay gắt hơn, Lê Tr. (28 tuổi) đành chịu mất tiền cọc, dọn đồ đi ngay trong đêm khi người cùng phòng tự ý đưa người quen về ở dài ngày trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 17m2 tại TPHCM.

Sống cùng nhau, không thể mãi trông chờ vào hai chữ “dễ tính”, quan trọng nhất là phải sòng phẳng ngay từ ngày đầu tiên. Tiền bạc, dọn dẹp, giờ giấc hay chuyện bạn bè ghé chơi, mọi thứ càng minh bạch bao nhiêu, cuộc sống chung càng bền vững bấy nhiêu. Đừng chọn cách im lặng hay nín nhịn cho qua chuyện, vì điều đó không giúp giữ hòa khí mà chỉ âm thầm tích tụ bực tức, chờ ngày bùng nổ.

Sòng phẳng không có nghĩa là ích kỷ hay khắt khe, trái lại, dám thẳng thắn nói ra mong muốn của mình và tôn trọng thói quen của người khác mới là cách ứng xử văn minh và trách nhiệm.

Sau cùng, những va chạm khi ở ghép cũng là cơ hội để người trẻ học cách dung hòa, vừa biết mở lòng đón nhận người khác, vừa biết giữ sự bình yên cho riêng mình.