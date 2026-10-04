4 thực phẩm quen thuộc chị em nên bổ sung thường xuyên để vừa đẹp da lại giữ dáng

Làn da và vóc dáng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những gì chị em ăn uống mỗi ngày. Bên cạnh mỹ phẩm hay các phương pháp chăm sóc bên ngoài, xây dựng một thực đơn đa dạng, giàu dưỡng chất cũng là cách đơn giản để cơ thể khỏe mạnh và diện mạo tươi tắn hơn.

Đặc biệt, không cần tìm kiếm những nguyên liệu quá đắt đỏ hay khó chế biến, nhiều thực phẩm quen thuộc trong căn bếp lại có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Khi được kết hợp hợp lý trong chế độ ăn, những thực phẩm này vừa giúp bữa ăn thêm phong phú, vừa hỗ trợ chị em duy trì thói quen ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, không một thực phẩm riêng lẻ nào có thể quyết định làn da hay vóc dáng.

1. Cá hồi

Cá hồi là thực phẩm được nhiều chị em yêu thích nhờ giàu protein và các chất béo omega-3. Protein cần thiết cho việc duy trì khối lượng cơ, trong khi omega-3 là nhóm chất béo có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Cá hồi cũng cung cấp vitamin D, vitamin B12 cùng một số khoáng chất, giúp bữa ăn vừa ngon miệng vừa giàu dưỡng chất.

Với những người đang quan tâm đến vóc dáng, cá hồi có thể trở thành nguồn protein phù hợp để thay đổi thực đơn thay cho các loại thịt quen thuộc. Chị em có thể chế biến cá theo nhiều cách như áp chảo, hấp, nướng hoặc ăn cùng salad. Ưu tiên cách nấu đơn giản sẽ giúp giữ được hương vị tự nhiên của cá mà không cần sử dụng quá nhiều dầu mỡ. Kết hợp cá hồi với rau xanh và các loại củ cũng tạo nên một bữa ăn cân bằng, vừa đủ chất vừa không quá ngấy.

Cá hồi giàu protein và omega-3, giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Chị em có thể kết hợp cá hồi với rau xanh, salad hoặc các loại củ để tạo nên bữa ăn vừa ngon miệng vừa cân bằng.

2. Bơ

Quả bơ thường xuất hiện trong các thực đơn hướng đến lối sống lành mạnh nhờ chứa chất béo không bão hòa, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Dù có hàm lượng năng lượng tương đối cao, bơ vẫn có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân bằng nếu chị em kiểm soát khẩu phần phù hợp.

Chất xơ trong quả bơ góp phần tạo cảm giác no, trong khi chất béo không bão hòa là một lựa chọn tốt hơn so với nhiều nguồn chất béo bão hòa. Ngoài ra, bơ còn cung cấp vitamin E, vitamin K và folate. Chị em có thể ăn bơ cùng bánh mì nguyên cám, trộn salad hoặc kết hợp với trứng để tạo thành bữa sáng nhanh gọn.

Quả bơ chứa chất béo không bão hòa, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Ăn bơ với khẩu phần phù hợp có thể giúp bữa ăn thêm giàu dưỡng chất, đồng thời tạo cảm giác no lâu hơn.

3. Cà chua

Cà chua là nguyên liệu quen thuộc nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất đáng chú ý. Loại quả này cung cấp vitamin C, kali và đặc biệt là lycopene - một hợp chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng của cà chua. Lycopene được quan tâm nhờ khả năng chống lại tác động của các gốc tự do trong cơ thể.

Cà chua cũng chứa nhiều nước và có lượng năng lượng tương đối thấp, phù hợp để bổ sung vào các bữa ăn hằng ngày. Chị em có thể dùng cà chua làm salad, nấu canh, sốt cùng cá hoặc trộn với các loại rau củ khác. Một điểm thú vị là lycopene có khả năng được cơ thể hấp thu tốt hơn khi cà chua được chế biến chín và kết hợp cùng một lượng chất béo phù hợp. Vì vậy, không nhất thiết chỉ ăn cà chua sống mới tốt.

Cà chua giàu vitamin C, kali và lycopene - hợp chất chống oxy hóa được nhiều người quan tâm. Loại quả này chứa nhiều nước, dễ kết hợp trong salad, món canh hoặc ăn kèm các thực phẩm khác.

4. Sữa chua

Sữa chua là lựa chọn tiện lợi cho những chị em muốn bổ sung thêm protein, canxi và các dưỡng chất từ sữa vào thực đơn. Tùy loại sản phẩm, sữa chua còn có thể chứa các chủng lợi khuẩn sống, góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đây cũng là món ăn khá dễ kết hợp với trái cây, yến mạch hoặc các loại hạt.

Nếu quan tâm đến vóc dáng, chị em có thể lựa chọn sữa chua giàu protein và phù hợp với nhu cầu năng lượng của bản thân. Sữa chua Hy Lạp thường có hàm lượng protein cao hơn một số loại thông thường, vì vậy có thể tạo cảm giác no lâu hơn. Thay vì ăn riêng, có thể kết hợp sữa chua cùng trái cây tươi và một lượng nhỏ hạt để tạo thành bữa phụ vừa ngon miệng vừa đa dạng dưỡng chất.

Sữa chua cung cấp protein, canxi và có thể chứa các lợi khuẩn hỗ trợ hệ tiêu hóa. Chị em có thể kết hợp sữa chua cùng trái cây, yến mạch hoặc các loại hạt để tạo thành bữa phụ tiện lợi.