35 tuổi, phát hiện ung thư giai đoạn cuối sau nửa năm phớt lờ dấu hiệu

Người phụ nữ 35 tuổi chủ quan với tình trạng đầy hơi suốt 6 tháng, đến khi đi khám mới phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Ung thư dạ dày không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi. Trường hợp một phụ nữ 35 tuổi tại Đài Loan được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối sau nhiều tháng đầy hơi, ợ hơi là lời nhắc nhở về việc không nên chủ quan với những bất thường kéo dài ở đường tiêu hóa. Đáng chú ý, dù không hút thuốc, không uống rượu, người phụ nữ này có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày và thường xuyên ăn uống thất thường do công việc.

Đầy hơi kéo dài nửa năm, đi khám phát hiện ung thư dạ dày

Theo China Times, bác sĩ Lâm Tương Hoành, chuyên khoa tiêu hóa - gan mật tại Phòng khám Nội khoa Dân Quyền Hòa Hinh tại Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ trường hợp người phụ nữ 35 tuổi nói trên đã xuất hiện các triệu chứng đầy hơi, ợ hơi và chán ăn từ nửa năm trước nhưng cho rằng đó chỉ là những vấn đề nhỏ nên tự mua thuốc dạ dày uống. Các triệu chứng lúc thuyên giảm, lúc tái phát khiến cô chủ quan và cứ kéo dài tình trạng này suốt 6 tháng.

Bác sĩ Lâm Tương Hoành cho biết trong suốt nửa năm, lượng thức ăn người phụ nữ này có thể ăn ngày càng giảm. Ban đầu, mỗi bữa cô vẫn có thể ăn hết một suất cơm, sau đó chỉ còn nửa suất, đến cuối cùng mỗi bữa chỉ ăn được khoảng 5-6 miếng. Cô cũng sụt 6 kg. Tình trạng ban đầu chỉ là đầy hơi, sau đó chuyển thành đau dạ dày đến mức mất ngủ, cuối cùng phải ngồi ngủ mới chịu được. Lúc này, cô mới đi khám.

Sau khi được chỉ định nội soi dạ dày, kết quả khiến các bác sĩ lo ngại: bên trong dạ dày của người phụ nữ xuất hiện một ổ loét lớn và sâu, bờ tổn thương không đều. Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư dạ dày.

Ban đầu, các bác sĩ dự định nhanh chóng phẫu thuật điều trị. Tuy nhiên, đáng tiếc là trong quá trình phẫu thuật, họ phát hiện các tế bào ung thư đã lan rộng khắp ổ bụng, không còn khả năng phẫu thuật. Bệnh nhân được xác định mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Theo chia sẻ của bác sĩ Lâm Tương Hoành, bình thường người phụ nữ này không hút thuốc, không uống rượu. Tuy nhiên, gia đình cô có tiền sử ung thư dạ dày, cụ thể là ông nội từng mắc bệnh. Bên cạnh đó, do đặc thù công việc, cô thường xuyên ăn uống thất thường, chủ yếu chỉ ăn khi cảm thấy đói và hầu như không ăn trái cây.

Bệnh nhân được xác định mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, các tế bào ung thư đã lan rộng khắp ổ bụng, không còn khả năng phẫu thuật. Ảnh minh họa: Adobe Stock.

Ung thư dạ dày ở người trẻ: 3 đặc điểm đáng lưu ý

Trên lâm sàng, khoảng 15% trường hợp ung thư dạ dày xảy ra ở người trẻ và phần lớn thuộc dạng ung thư dạ dày biệt hóa kém. Loại ung thư dạ dày này có 3 đặc điểm sau:

Thường gặp ở phụ nữ trẻ

Ung thư dạ dày biệt hóa kém thường xuất hiện ở người trẻ, đặc biệt gặp nhiều hơn ở phụ nữ. Các chuyên gia cho rằng điều này có thể liên quan đến hormone nữ.

Dễ di căn, tiên lượng kém

So với các dạng ung thư dạ dày khác, ung thư dạ dày biệt hóa kém có xu hướng di căn và xâm lấn hạch bạch huyết dễ hơn, đồng thời tiên lượng cũng kém hơn.

Triệu chứng ban đầu không rõ ràng

Ở giai đoạn đầu, ung thư dạ dày biệt hóa kém thường không gây ra triệu chứng rõ rệt. Khi các triệu chứng xuất hiện, bệnh nhiều khi đã được chẩn đoán ở giai đoạn muộn.

Bác sĩ Lâm Tương Hoành khuyến cáo, nếu xuất hiện các triệu chứng khó chịu ở dạ dày, mọi người vẫn nên đi khám để được kiểm tra. Đặc biệt, những người nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày, hút thuốc hoặc uống rượu, cũng như thường xuyên ăn đồ nướng, thực phẩm hun khói, thịt đỏ và ít ăn rau quả, càng nên chủ động thăm khám.