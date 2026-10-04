Khánh Hòa ghi nhận gần 3.000 ca sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa), tích lũy từ đầu năm đến ngày 28/9, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 2.988 ca sốt xuất huyết. Nhiều ghi nhận số ca mắc cao, trong đó có những nơi hơn 200 trường hợp.

Cụ thể, phường Nam Nha Trang (224 ca); phường Bắc Nha Trang (157 ca); phường Tây Nha Trang (196 ca); xã Cam Lâm (169 ca); xã Nam Khánh Vĩnh (253 ca)…

Trong số các trường hợp bị sốt xuất huyết, nhiều ca đã phải nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa để điều trị.

Để ngăn chặn ca mắc sốt xuất huyết mới, CDC Khánh Hòa kịp thời phân bổ vật tư, hóa chất cho các đơn vị có nhu cầu; điều tra ổ bọ gậy nguồn, giám sát xử lý dịch sốt xuất huyết tại hàng loạt xã, phường như: Vạn Hưng, Cam Linh, Ninh Hòa, Hòa Thắng, Đông Ninh Hòa…

Nhân viên CDC Khánh Hòa kiểm tra khu vực có nguy cơ phát sinh bọ gậy. (Ảnh: CDCKH)

Bác sĩ Tôn Thất Toàn – Phó Giám đốc CDC Khánh Hòa cho biết, đến nay, yếu tố quan trọng nhất trong việc phòng bệnh sốt xuất huyết là diệt muỗi và lăng quăng. Vậy nên, cùng với các biện pháp của lực lượng y tế, người dân không được chủ quan, cần chú ý vệ sinh quanh nhà.

Các hộ gia đình cần chủ động diệt muỗi, lăng quăng; giữ vệ sinh, phát quang bụi rậm. Đồng thời, súc rửa các loại chum, vại, vật dụng chứa nước thường xuyên để triệt tiêu môi trường phát sinh muỗi, lăng quăng.

Nhà trường và phụ huynh cũng cần hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho học sinh về cách diệt muỗi, giữ gìn vệ sinh. Cùng với việc phòng bệnh, người dân khi có triệu chứng sốt xuất huyết như sốt, nhức đầu, đau hốc mắt… thì cần đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, tránh tự ý mua thuốc uống.

Theo bác sĩ Tôn Thất Toàn, hiện nay đã có vaccine phòng sốt xuất huyết, những người sống trong vùng nguy cơ cao, người cao tuổi, người bị nhiều bệnh mạn tính nên tiêm để phòng ngừa.