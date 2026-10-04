Chuyện gì đang xảy ra với Winter của aespa?

SM Entertainment thông báo, Winter đã gặp vấn đề về sức khỏe trong chuyến lưu diễn tại Mỹ của aespa. Cô đã cảm thấy không khỏe trước buổi biểu diễn của nhóm tại Miami vào ngày 26/9 nhưng vẫn quyết định biểu diễn cùng các thành viên khác. Sau buổi diễn ở Miami, tình trạng sức khỏe của cô không cải thiện đáng kể, vì vậy cô đã đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng và được chẩn đoán mắc bệnh zona.

Ngay cả sau khi nhận chẩn đoán, Winter vẫn quyết tâm tham gia buổi biểu diễn tiếp theo theo lịch trình và tiếp tục quá trình hồi phục. Tuy nhiên, sau khi các chuyên gia y tế khuyên rằng sức khỏe và việc nghỉ ngơi đầy đủ cần được ưu tiên hàng đầu, SM Entertainment và Winter đã đi đến quyết định cuối cùng là cô sẽ không tham gia buổi biểu diễn tại Dallas.

Kết quả là, buổi biểu diễn của aespa tại Dallas vào ngày 29/9, cùng với các sự kiện "Hi-Bye" và "Send-Off" đã lên lịch, vẫn diễn ra với đội hình ba thành viên gồm Karina, Giselle và Ningning. Winter bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể gặp gỡ những người hâm mộ đã mong chờ được gặp cô.

Bệnh zona xảy ra khi virus varicella-zoster, loại virus vẫn tồn tại âm thầm trong cơ thể sau khi một người từng mắc bệnh thủy đậu tái hoạt động do hệ miễn dịch suy giảm. Bệnh thường gây ra các vết phát ban đau rát và mụn nước. Bệnh phổ biến hơn ở người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu, mặc dù người trẻ tuổi cũng có thể mắc phải. SM Entertainment cho biết công ty sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo Winter được nghỉ ngơi đầy đủ và hồi phục hoàn toàn trước khi trở lại gặp gỡ người hâm mộ.

aespa vẫn đang tiếp tục chuyến lưu diễn tại Mỹ với các buổi biểu diễn sắp tới tại Los Angeles, Oakland, Seattle và Vancouver.