Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Ninh Bình khám bệnh tình nguyện, cấp phát thuốc miễn phí cho phụ nữ, trẻ em tại xã Gia Phong

Lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh trao quà cho đại diện gia đình các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Phục vụ buổi khám, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị như: máy siêu âm, máy chụp Xquang, máy điện tim, máy xét nghiệm tại chỗ và tổ chức các bàn khám chuyên khoa sâu như: Nội khoa và Nhi khoa, Sản - Phụ khoa, Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt - Mắt, dinh dưỡng, phục hồi chức năng.

Bác sĩ Đoàn thanh niên Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh khám huyết áp cho người dân.

Tại chương trình, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã chú trọng triển khai các nội dung khám chuyên biệt dành cho phụ nữ như: Khám thai, tầm soát các bệnh lý phụ khoa, u xơ, u nang và đặc biệt là lấy mẫu sàng lọc ung thư cổ tử cung; đối với trẻ em dưới 6 tuổi được kiểm tra sức khỏe tổng quát, tư vấn dinh dưỡng và sàng lọc các vấn đề về dậy thì sớm hoặc phục hồi chức năng…

Cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Đã có 400 hội viên phụ nữ và 200 trẻ em của xã Gia Phong đã được đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh khám sàng lọc, thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng như: siêu âm, chụp Xquang, xét nghiệm…, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh để tư vấn, hướng dẫn cách phòng, chống bệnh tật, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đúng cách; giới thiệu lên tuyến trên để điều trị đối với những trường hợp mắc bệnh. Đồng thời, người dân đến khám bệnh đều cấp thuốc miễn phí là các loại thuốc điều trị các bệnh thông thường.

Nhân dịp này, Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh đã tặng 5 suất quà cho các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Gia Phong.

Thông qua hoạt động, thể hiện trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác khám sàng lọc, khám sức khoẻ định kỳ cho người dân.