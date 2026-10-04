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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 5/10/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 5/10/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Lắp chụp đầu cột, nâng cao tuyến đường dây. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lắp chụp đầu cột, nâng cao tuyến đường dây. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 5/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-5-10-2026-451513.html