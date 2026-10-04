Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 5/10/2026

HNN - Ngày Phong trở về, biển đang vào mùa gió chướng. Chiếc xe chạy chậm trên con đường ven biển. Qua cửa kính, hàng phi lao nghiêng mình trong gió, những mái nhà thấp nép bên triền cát, những chiếc thuyền nằm im trên bãi sau chuyến ra khơi.