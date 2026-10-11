Nuôi heo đất, vun đắp ước mơ trẻ thơ

Góp yêu thương từ những đồng tiền nhỏ

Ngày 11/10, tại hội trường phường Phú Xuân (TP Huế), Hội LHPN phường tổ chức Ngày hội mở heo đất tiết kiệm đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 55 con heo đất của các chi hội phụ nữ lần lượt được mở ra trong sự chứng kiến, hưởng ứng của đại diện lãnh đạo Hội LHPN TP Huế, cán bộ, hội viên và người dân địa phương.

Tiếng heo đất bị đập vỡ, những đồng tiền được gom góp, nâng niu suốt một năm lần lượt được đổ ra, kiểm đếm. Mỗi khoản tiết kiệm tuy không lớn nhưng đều chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của những người phụ nữ dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Niềm vui khi được mở heo đất giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Không cần nguồn kinh phí lớn hay cách làm cầu kỳ, mô hình đã phát huy hiệu quả từ chính những việc làm giản dị trong đời sống hằng ngày. Đó là khoản tiền lẻ tiết kiệm từ chi tiêu gia đình, tiền đi chợ hay những khoản nhỏ được dành dụm sau mỗi ngày lao động. Khi được góp lại bằng sự tự nguyện và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, những đồng tiền tưởng chừng ít ỏi ấy đã trở thành nguồn lực thiết thực để chăm lo cho trẻ em nghèo.

Khởi đầu với hơn 30 hội viên tại khu vực chợ Tây Lộc và chợ Đông Ba, đến năm 2026, mô hình đã thu hút hơn 200 hội viên thuộc các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường Phú Xuân tham gia. Sự phát triển ấy không chỉ thể hiện sức lan tỏa của một hoạt động tiết kiệm mà còn cho thấy tinh thần tương thân tương ái ngày càng được vun đắp trong cộng đồng.

Ngày hội mở heo đất tiết kiệm rất ý nghĩa, nhân văn

Sau 1 năm triển khai, mô hình đã hỗ trợ 63 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập, với tổng số tiền tiết kiệm thu được hơn 42,6 triệu đồng. Trong đó, Chi hội Phụ nữ tổ Phú Bình là một trong những đơn vị tiêu biểu, với số tiền tiết kiệm 4,2 triệu đồng.

Đằng sau kết quả ấy là sự bền bỉ của những hội viên phụ nữ bình dị. Dù điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều hạn chế, các chị vẫn dành dụm từng khoản nhỏ để góp vào heo đất, cùng nhau tạo nên nguồn quỹ giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn.

Bà Hoàng Kim Khẩn, 62 tuổi Chi hội trưởng Hội LHPN tổ Bắc Hoà, phường Phú Xuân, chia sẻ rằng điều ý nghĩa nhất của mô hình không chỉ nằm ở số tiền hỗ trợ mà còn ở sự quan tâm, động viên dành cho các em nhỏ.

Tất cả số tiền tiết kiệm từ heo đất sẽ được giúp đỡ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Theo bà Khẩn, nhiều hội viên dù chưa khá giả vẫn sẵn lòng góp từ 10.000 đến 20.000 đồng mỗi ngày để nuôi heo đất. Mỗi người góp một ít, người có điều kiện góp nhiều hơn, tất cả cùng hướng đến mục tiêu giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập, ổn định cuộc sống. "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều", tinh thần ấy được thể hiện bằng những hành động cụ thể, bắt đầu từ chính sự chắt chiu trong sinh hoạt thường ngày của mỗi gia đình.

Tiếp sức cho những ước mơ còn dang dở

Trong số những em nhỏ được mô hình hỗ trợ, câu chuyện của Trần Phạm Hoàng Yến, hiện sống tại địa chỉ 15/79 Đào Duy Anh, phường Phú Xuân, là một trường hợp khiến nhiều người xúc động.

Năm nay 15 tuổi, Yến đang học lớp 10 tại Trường THPT Gia Hội, TP Huế. Từ nhỏ, em đã mồ côi cha, phải ở nhờ nhà cô chú. Thiếu vắng sự chăm sóc của cha, mẹ trong khi hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, hành trình đến trường của em cũng vì thế mà thêm phần chật vật.

Từng đồng tiền tiết kiệm của các hội viên phụ nữ sẽ giúp các cháu mồ côi bớt đi phần khó khăn

Số tiền hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng từ nguồn quỹ nuôi heo đất của Chi hội Phụ nữ tổ Thuận Lộc đã giúp Yến có thêm kinh phí trang trải việc học. Với em, khoản tiền ấy không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp em cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng trên chặng đường trưởng thành.

Yến xúc động chia sẻ: "Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình thương, sự động viên của các dì, các mẹ đỡ đầu dành cho cháu. Cháu hứa sẽ cố gắng học giỏi để sau này có công việc ổn định, rồi trở về địa phương cùng các dì, các mẹ giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn giống như cháu hiện nay".

Ước mơ của cô học trò nghèo giản dị nhưng chứa đựng niềm tin và sự biết ơn. Từ sự giúp đỡ hôm nay, em mong muốn ngày mai có thể trở thành người trao đi yêu thương, tiếp tục nối dài vòng tay sẻ chia mà mình đã nhận được.

Một trường hợp khác là em Hồ Thị Khánh Trang, ở tổ 9, phường Phú Xuân. Đón nhận khoản hỗ trợ từ nguồn tiền tiết kiệm của các hội viên phụ nữ, Trang không giấu được sự xúc động. Đối với em, sự quan tâm của các dì, các mẹ đỡ đầu là điểm tựa để vượt qua những khó khăn trước mắt.

Trong ngày 11/10, Hội LHPN phường Phú Xuân đã phát động chương trình " Mẹ đỡ đầu - một phụ nữ một vòng tay yêu thương". Qua chương trình các mạnh thường quân, lãnh đạo trên địa bàn phường đã trao trặng 55 phần quà và tiền mặt cho các cháu với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng

Nghĩ đến hoàn cảnh của mình và bà nội, Trang dự định sử dụng số tiền được nhận để mua thêm sách vở phục vụ học tập, đồng thời chuẩn bị một ít mì ăn liền và thức ăn đóng hộp dự trữ trong mùa mưa lũ.

"Cháu sẽ mua thêm sách vở, đồng thời mua ít mì tôm và thức ăn đóng hộp để dự trữ, phòng khi mưa lũ khiến gia đình bà cháu bị chia cắt nhiều ngày", Trang chia sẻ.

Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Huế, tặng quà cho các cháu mồ côi

Dự định ấy cho thấy sự hỗ trợ từ mô hình không chỉ đáp ứng những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống mà còn giúp các em chủ động hơn trước những khó khăn có thể xảy ra. Với những gia đình còn nhiều thiếu thốn, một khoản tiền tiết kiệm tuy nhỏ nhưng đúng lúc có thể giúp giảm bớt gánh nặng sinh hoạt, bảo đảm việc học và mang lại cảm giác an tâm trong những ngày mưa lũ.

Mỗi hoàn cảnh được giúp đỡ là một câu chuyện riêng nhưng đều gặp nhau ở niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Sự đồng hành của các hội viên phụ nữ góp phần để trẻ em nghèo không cảm thấy đơn độc trên hành trình vượt khó, đồng thời khơi dậy trong các em ý chí vươn lên và tinh thần biết sẻ chia.

Mô hình "Nuôi heo đất tiết kiệm đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" sẽ được các chi hội phụ nữ phường Phú Xuân tiếp tục đồng hành trong thời gian tới

Bà Trần Thị Ngọc Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Xuân, cho biết mô hình: "Nuôi heo đất tiết kiệm đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" được triển khai nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo, đặc biệt quan tâm đến trẻ mồ côi và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Theo bà Quyên, quá trình thực hiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ. Việc nuôi heo đất giúp chị em hình thành thói quen tiết kiệm, hạn chế lãng phí trong sinh hoạt, đồng thời biến tinh thần tương thân tương ái thành những hành động cụ thể.

Sau Ngày hội mở heo đất, nguồn kinh phí thu được sẽ tiếp tục được phân bổ về các chi hội để chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN phường cũng vận động các chi hội tiếp tục nuôi heo đất cho chu kỳ tiếp theo, duy trì nguồn quỹ ổn định và mở rộng khả năng giúp đỡ những trường hợp cần được quan tâm.

Mục tiêu xuyên suốt của mô hình là không để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau. Bởi bên cạnh những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay từ cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện, sẻ chia và kịp thời giúp đỡ những trường hợp còn thiếu thốn.

Bà Trần Thị Ngọc Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Xuân, tặng quà cho cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Đánh giá về ý nghĩa của mô hình, bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Huế, cho rằng việc nuôi heo đất đã góp phần hình thành ý thức thực hành tiết kiệm hằng ngày trong cán bộ, hội viên phụ nữ; đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ và đùm bọc lẫn nhau.

Theo bà Truyền, Hội LHPN TP Huế sẽ tiếp tục quan tâm duy trì, nhân rộng những mô hình thiết thực như thế này, qua đó nâng cao nhận thức của hội viên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo gương Bác, đồng thời kịp thời hỗ trợ hội viên và các hoàn cảnh khó khăn khi gặp biến cố, ốm đau, bệnh tật.

Hơn 55 con heo đất được mở ra trong ngày hội không chỉ khép lại 1 năm tiết kiệm mà còn mở đầu cho một hành trình sẻ chia mới. Sau mỗi lần mở heo, những chú heo đất lại được nuôi tiếp, những khoản tiền nhỏ tiếp tục được chắt chiu và những vòng tay nhân ái tiếp tục nối dài.

Từ một việc làm giản dị, mô hình của Hội LHPN phường Phú Xuân đã góp phần vun đắp tinh thần trách nhiệm cộng đồng, lan tỏa nét đẹp của phụ nữ trong đời sống xã hội. Giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở hơn 42,6 triệu đồng được tiết kiệm, mà còn ở niềm tin, sự động viên và cơ hội vươn lên mà những tấm lòng nhân ái trao gửi đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bởi đôi khi, để thắp sáng một ước mơ, không cần bắt đầu từ những điều lớn lao. Chỉ cần mỗi người biết dành dụm một chút, sẻ chia một phần và cùng hướng về những hoàn cảnh cần giúp đỡ, những đồng tiền nhỏ bé cũng có thể góp lại thành nguồn động viên lớn, tiếp sức cho các em vững bước đến trường và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.