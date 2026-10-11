Cao Bằng: Xử phạt 3 người vận chuyển trái phép 20 con lợn giống qua biên giới

Triệu Thị Dung cùng tang vật bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh. Ảnh: Huy Dương

Cụ thể, lúc 20 giờ ngày 6/10, tại xóm Cô Mười, xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Công an xã Quang Hán tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện 3 phụ nữ vận chuyển nhiều lồng đan bằng tre, bên trong chứa lợn giống.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định 3 người gồm: Triệu Thị Dung, sinh năm 1962; Phương Thị Hà, sinh năm 1982, cùng trú tại xóm Cô Mười, xã Quang Hán; Nông Thị Sơn, sinh năm 1973, trú tại xóm Cô Tó, xã Quang Hán.

Cả 3 người khai nhận số lợn trên được mua từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển qua khu vực mốc 727 vào Việt Nam để chăn nuôi. Tuy nhiên, những người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số lợn.

Tổng số tang vật vi phạm là 20 con lợn giống, có tổng trọng lượng 299kg. Trong đó, Triệu Thị Dung vận chuyển 7 con, nặng 106kg; Phương Thị Hà vận chuyển 6 con, nặng 88kg; Nông Thị Sơn vận chuyển 7 con, nặng 105kg.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đã hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đơn vị lập biên bản, ra quyết định tiêu hủy toàn bộ số lợn giống vi phạm.