Gia Lai đổi mới tuyên truyền pháp luật, xóa bỏ tập quán lạc hậu ở vùng cao

Ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa của Gia Lai, có những tập quán đã tồn tại qua nhiều thế hệ, ăn sâu vào nếp nghĩ và cách ứng xử của cộng đồng. Khi tập quán gắn với tín ngưỡng, quan niệm về hôn nhân, sinh nở hay cách tổ chức việc cưới, việc tang, việc thay đổi không thể chỉ trông chờ vào những buổi phổ biến pháp luật, mà cần sự kiên trì vận động từ chính những người được cộng đồng tin tưởng.

Nhận diện thực tế đó, năm 2026, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng sát đối tượng, phù hợp địa bàn, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng.

Mục tiêu không chỉ giúp người dân biết quy định pháp luật, mà còn nâng cao khả năng vận dụng pháp luật vào đời sống, từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, những hủ tục gây ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi và sự phát triển của người dân.

Nhằm đưa pháp luật từ sách vở vào thực tiễn đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh Gia Lai đã đề ra lộ trình đổi mới toàn diện các hình thức tuyên truyền trong Kế hoạch số 191/KH-UBND.

Mục tiêu tối thượng là xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật của người dân tại các vùng khó khăn. Để thông tin pháp luật dễ thấm, dễ nhớ, Gia Lai ưu tiên phát triển các chương trình PBGDPL bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số (tiếng Jrai, Bahnar...) trên sóng phát thanh, truyền hình và các trang thông tin điện tử.

Gia Lai đang đổi mới tuyên truyền pháp luật gắn với xóa bỏ tập quán lạc hậu vùng cao

Nội dung tuyên truyền được chuyển thể thành các hình thức nghệ thuật đại chúng như kịch truyền thanh, tiểu phẩm sân khấu, phóng sự thực tế hay các câu chuyện pháp luật gần gũi với đời sống buôn làng.

Song song với truyền thông đại chúng, các hình thức trực quan sinh động như tổ chức phiên tòa giả định, phiên xét xử lưu động, hội thi tìm hiểu pháp luật tiếp tục được nhân rộng.

Những vụ án thực tế liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vi phạm giao thông hay nạn tín dụng đen được tái hiện trực quan, giúp người dân nhận thức rõ hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm.

Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là rà soát, vận động Nhân dân xóa bỏ các tập quán lạc hậu không còn phù hợp. Công tác PBGDPL được lồng ghép chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới.

Việc kết hợp giữa “xây” (tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ sinh kế) và “chống” (xóa bỏ hủ tục) đang tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong đời sống văn hóa - xã hội tại các buôn làng Gia Lai. Đây chính là động lực quan trọng thúc đẩy vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển toàn diện và bền vững.