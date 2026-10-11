TP. Huế: Lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc trong thanh niên

Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam (ViLIB) trao tặng tượng trưng "Không gian tri thức số" cho đoàn viên, thanh niên TP. Huế. Ảnh: T.Đoàn

Ngày 11.10, tại Trường THPT chuyên Quốc Học, Thành Đoàn Huế phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam và nhà trường tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc trong thanh niên TP. Huế. Chương trình thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Ngày hội được tổ chức nhằm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, kỉ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam và hướng tới kỉ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học.

Thông qua các hoạt động, ban tổ chức mong muốn hình thành thói quen đọc sách thường xuyên, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong đoàn viên, thanh niên.

Tại chương trình, Hội Xuất bản Việt Nam đã trao tặng nhiều hạng mục về sách với trị giá hơn 450 triệu đồng cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Huế, gồm: Đại học Huế, Trường THPT chuyên Quốc Học, Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT Nguyễn Huệ.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam (ViLIB) trao tặng tượng trưng “Không gian tri thức số tại TP. Huế”, với quyền sử dụng miễn phí nền tảng thư viện số trong 12 tháng và quyền truy cập kho tài nguyên dùng chung khoảng 3.000 sách, tài liệu, giáo trình, học liệu số.

Theo chương trình hỗ trợ, ViLIB còn triển khai các hoạt động khởi tạo không gian, tập huấn, truyền thông và phát triển người đọc, với tổng giá trị dự kiến 13,92 tỉ đồng/năm. Việc đưa nền tảng thư viện số vào sử dụng được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận học liệu, tạo điều kiện để người trẻ chủ động tìm kiếm tri thức trong môi trường học tập hiện đại.

Các bạn trẻ tại Ngày hội văn hóa đọc trong thanh niên TP. Huế. Ảnh: T.Đoàn

Tại Ngày hội, Bí thư Thành Đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài đã nhấn mạnh vai trò của sách trong việc mở rộng hiểu biết, hoàn thiện bản thân và bồi đắp tình yêu quê hương. Với tuổi trẻ Huế, đọc sách còn là cách tìm hiểu sâu hơn những giá trị văn hóa, tiếp nối truyền thống hiếu học của vùng đất Cố đô.

Theo định hướng của phong trào, mỗi đoàn viên, thanh niên cần dành thời gian đọc sách hằng ngày, lựa chọn tài liệu phù hợp và ghi lại những điều tâm đắc. Các cơ sở Đoàn tiếp tục duy trì tủ sách, góc đọc, câu lạc bộ đọc sách; tổ chức giới thiệu, trao đổi sách và đưa sách đến với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, phong trào chú trọng phát triển văn hóa đọc trên môi trường số, hướng dẫn người trẻ khai thác học liệu hiệu quả, rèn luyện kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc thông tin.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Ban Tổ chức đã có chương trình giao lưu “Lan tỏa tri thức – Văn hóa đọc” với sự tham gia của nguyên Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Ngọc Thọ và ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT AlphaBooks & Omega+.

Các chuyên gia đã có những chia sẻ về sách, kinh nghiệm học tập và phát triển bản thân, giúp học sinh hiểu thêm giá trị của việc đọc và cách vận dụng tri thức vào thực tiễn…