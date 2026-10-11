Cà Mau phát động phong trào khuyến tài hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân phát động phong trào khuyến tài năm 2026-2027. Ảnh: Báo Cà Mau

PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi dự chương trình.

Cùng dự có hơn 100 đại biểu đại diện các sở, ngành, đơn vị tài trợ, học sinh và các gương tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Phát động phong trào khuyến tài năm 2026-2027, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân nhấn mạnh mục tiêu khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần tự học, tự rèn luyện, sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh những nhân tố tiêu biểu, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau phấn đấu 100% hội khuyến học xã, phường và chi hội khuyến học tại các cơ quan, đơn vị, trường học có hoạt động phát hiện, giới thiệu, biểu dương các nhân tố tiêu biểu trong năm 2026 và 2027.

Đồng thời, khuyến khích xây dựng, nhân rộng các mô hình "Gia đình khuyến tài", "Dòng họ khuyến tài", "Đơn vị khuyến tài", quỹ và học bổng khuyến tài; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp.

Khuyến khích hội khuyến học các cấp chủ động kết nối doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và các nguồn lực trong, ngoài tỉnh để tăng cường hỗ trợ người học, phấn đấu không để học sinh, sinh viên có năng lực, ý chí vươn lên phải gián đoạn việc học vì hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong vận động, ủng hộ quỹ và xã hội hoá giáo dục năm 2026. Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau trao 120 suất học bổng, 120 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tuyên dương 37 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu "Người lớn học tập", "Học tập suốt đời" năm 2026.

Tại chương trình, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà tài trợ đã đóng góp tiền, hiện vật với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi.

PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, trao học bổng và xe đạp cho học sinh hiếu học, vượt khó. Ảnh: Báo Cà Mau

Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau trao 120 suất học bổng, 120 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tuyên dương 37 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Người lớn học tập”, “Học tập suốt đời” năm 2026. Ảnh: Báo Cà Mau

Các tổ chức, cá nhân trao tặng kinh phí hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Báo Cà Mau