Sinh viên chủ động đón đầu xu hướng nghề nghiệp liên ngành, công nghệ

Sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2026 do Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Ảnh: M.Tùng.

Sáng 11/10, ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2026 do Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức thu hút hơn 3.000 sinh viên tham gia.

Sinh viên chủ động tìm hướng đi nghề nghiệp

Trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt, ngày hội thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên trong và ngoài trường. Nhu cầu tìm hiểu thị trường lao động khác nhau tùy theo ngành học và định hướng nghề nghiệp của mỗi người.

Mai Thị Thanh Trúc, sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ưu tiên tìm hiểu các doanh nghiệp trong lĩnh vực mỹ phẩm. Trúc cho biết đang tìm hiểu kỹ các vị trí tuyển dụng để chuẩn bị cho kỳ thực tập và cơ hội việc làm chính thức vào năm sau, phù hợp với chuyên ngành đang theo học.

Trong khi đó, Cao Hoài Sang, sinh viên năm thứ hai ngành Công nghệ thông tin của trường, đã sớm tìm hiểu thông tin tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt quan tâm đến trí tuệ nhân tạo và phát triển phần mềm.

Sang mong muốn tìm được doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt để phát triển năng lực và có cơ hội thực tập từ sớm.

Các gian hàng việc làm thu hút đông sinh viên đến tìm hiểu thông tin. Ảnh: M.Tùng.

Không chỉ tìm kiếm vị trí việc làm phù hợp, nhiều sinh viên còn quan tâm đến cơ hội kết hợp kiến thức chuyên môn với công nghệ và các lĩnh vực liên quan. Xu hướng nghề nghiệp liên ngành được thể hiện qua lựa chọn của Nguyễn Thành Quốc, sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo học khối công nghệ thông tin, Quốc tìm hiểu cơ hội tại các doanh nghiệp ngân hàng có định hướng công nghệ, nơi kiến thức kỹ thuật có thể ứng dụng vào lĩnh vực tài chính số.

Các lĩnh vực việc làm tại ngày hội đa dạng, từ công nghệ thông tin, ngân hàng, tài chính, hóa mỹ phẩm...Ảnh: M.Tùng.

Gần 50 gian hàng doanh nghiệp, đa dạng cơ hội việc làm

Ngày hội năm nay có sự tham gia của 41 doanh nghiệp, đơn vị đồng hành. Chương trình có gần 50 gian hàng doanh nghiệp, 5 gian hàng dịch vụ sinh viên và 10 gian hàng trưng bày sản phẩm, ý tưởng sáng tạo.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) mang đến các vị trí thực tập như chuyên viên khách hàng cá nhân, chuyên viên khách hàng doanh nghiệp và chuyên viên dịch vụ khách hàng.

Sacombank hướng đến nhóm sinh viên năm cuối, dự kiến tốt nghiệp trong năm 2026-2027 thuộc các khối ngành kinh tế, tài chính - ngân hàng và công nghệ thông tin.

Đây là những lĩnh vực được ngân hàng chú trọng trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Sinh viên trúng tuyển có cơ hội được đào tạo, trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp và phát triển theo lộ trình trở thành nhân viên chính thức.

Khoảng 3.000 sinh viên tham gia ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2026. Ảnh: M.Tùng.

Ở khối công nghệ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT giới thiệu các vị trí thực tập thuộc ba mảng chuyên môn chính: an toàn thông tin, tích hợp hệ thống và phần mềm.

Trong lĩnh vực chứng khoán và đầu tư tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cũng mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên khối công nghệ và kinh tế - tài chính.

Đối với nhóm ngành hóa học và vật liệu, ngày hội ghi nhận nhiều vị trí tuyển dụng từ doanh nghiệp với mức lương được giới thiệu khoảng 14-20 triệu đồng. Các vị trí hướng đến ứng viên tốt nghiệp đại học thuộc những lĩnh vực như hóa học, vật liệu, ngôn ngữ Trung, cơ khí, điện và logistics.

Sinh viên có thể tìm hiểu ngành nghề, chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, tiếp cận vị trí thực tập, tập sự và việc làm chính thức.

Doanh nghiệp tổ chức phỏng vấn với sinh viên. Ảnh: M.Tùng.

Trước ngày hội, hoạt động cung cấp thông tin tuyển dụng và hướng nghiệp đã được triển khai đồng bộ thông qua chuỗi chương trình, hội thảo chuyên đề từ ngày 1/5 đến 30/9/2026. Các hoạt động tập trung trang bị cho sinh viên kỹ năng viết CV, ứng tuyển và tư duy nghề nghiệp, đồng thời tạo kênh trao đổi thông tin hai chiều giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học. Điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu tiên tổ chức Cuộc thi Giải pháp Khoa học SciKathon. Cuộc thi tạo cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn giải quyết các bài toán thực tiễn do nhà trường và doanh nghiệp đề xuất.