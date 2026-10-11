[Video] Cần chuẩn hóa bữa ăn học đường để bảo đảm sức khỏe học sinh

Từ những điểm trường nhỏ ở vùng biên đến các khu nội trú, bán trú được đầu tư khang trang, điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh miền núi Nghệ An đang từng bước thay đổi. Cùng với các chính sách hỗ trợ giáo dục và định hướng từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG), những ngôi trường không chỉ là nơi học chữ mà còn từng bước trở thành mái nhà thứ hai của trẻ em vùng cao.