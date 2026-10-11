[Video] Cần chuẩn hóa bữa ăn học đường để bảo đảm sức khỏe học sinh
Bữa ăn học đường đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của học sinh. Tuy nhiên, việc thiếu quy chuẩn dinh dưỡng thống nhất đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện các quy định về tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giai đoạn 6-18 tuổi là thời kỳ phát triển mạnh về thể chất, trí tuệ, đặc biệt ở tuổi dậy thì, khi nhu cầu protein, canxi, sắt và các vi chất tăng cao.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-can-chuan-hoa-bua-an-hoc-duong-de-bao-dam-suc-khoe-hoc-sinh-post994528.html