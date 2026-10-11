Quảng Ninh tin tưởng vào nguồn nhân lực trẻ, có tri thức tại Trường Đại học Hạ Long

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường gặp mặt, giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hạ Long ngày 10/10/2026.

Tại chương trình, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hạ Long đã trao đổi, đề xuất với Bí thư Thành ủy Quảng Ninh một số vấn đề về cơ hội việc làm cũng như điều kiện sinh sống, ổn định lâu dài tại Quảng Ninh.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến chính sách đãi ngộ, hỗ trợ trong giáo dục, đào tạo và định hướng thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa.

Trao đổi, giải đáp những vấn đề được giảng viên, sinh viên quan tâm, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới đòi hỏi nguồn nhân lực ngày càng cao về chất lượng, có tri thức, kỹ năng và khả năng thích ứng với yêu cầu thực tiễn.

Vì vậy, cùng với việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố luôn quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tạo điều kiện để người học phát huy năng lực, tìm kiếm việc làm và gắn bó lâu dài với địa phương.

Sinh viên đặt câu hỏi với Bí thư Thành ủy Quảng Ninh.

Nguồn nhân lực trẻ có tri thức, năng lực và khát vọng cống hiến là một trong những động lực quan trọng

Thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, định hướng phát triển thời gian tới cùng các cơ chế, chính sách dành cho giáo dục, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh khẳng định, nguồn nhân lực trẻ có tri thức, năng lực và khát vọng cống hiến là một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Trong đó, sinh viên Trường Đại học Hạ Long chính là một trong những lực lượng góp phần tạo dựng tương lai của thành phố.

Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt.

Bí thư Thành ủy cũng gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên Trường Đại học Hạ Long. Mong muốn mỗi sinh viên chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp; nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mà thực tiễn phát triển đặt ra.

Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, Bí thư thành ủy mong muốn các thầy, cô luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, có tâm huyết với nghề và tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần đào tạo những thế hệ công dân có tri thức, lý tưởng và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Bí thư Thành ủy đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới hơn nữa chương trình đào tạo, gắn với nhu cầu thực tế và các nhiệm vụ chính trị chung của địa phương; chú trọng phát triển một số ngành, lĩnh vực là lợi thế của trường, gắn đào tạo chuyên môn với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến và niềm tự hào về nhà trường trong mỗi học sinh, sinh viên.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường thăm trường quay của Trường Đại học Hạ Long. Ảnh: TT

Trường Đại học Hạ Long đang đào tạo 26 ngành trình độ đại học và 3 ngành trình độ thạc sĩ Năm 2026, quy mô đào tạo của Trường Đại học Hạ Long vượt 12.000 học viên, sinh viên. Nhà trường hiện đang đào tạo 26 ngành trình độ đại học và 3 ngành trình độ thạc sĩ. Hệ thống ngành đào tạo tiếp tục được mở rộng theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực; chất lượng đào tạo tiếp tục được khẳng định khi khóa học 2022-2026 có 88,8% sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại Khá trở lên, trong đó loại Giỏi và Xuất sắc chiếm trên 23,1%. Những kết quả này khẳng định bước chuyển tích cực của Trường Đại học Hạ Long trong nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời là nền tảng để trường tiếp tục phát triển theo định hướng tự chủ, hội nhập.