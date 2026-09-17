Nữ Việt Nam 0-8 Nhật Bản: Chênh lệch đẳng cấp

Nữ Nhật Bản ghi 4 bàn trong hiệp một và tiếp tục có thêm 4 pha lập công sau giờ nghỉ, qua đó giành chiến thắng thứ hai liên tiếp với cùng tỷ số 8-0 trước nữ Việt Nam.

Nỗ lực tuyển nữ Việt Nam

Trước đối thủ vượt trội về trình độ, tuyển nữ Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà và chờ thời cơ phản công.

Trong những phút đầu, các cầu thủ áo đỏ duy trì cự ly đội hình, nỗ lực hạn chế khoảng trống trước vòng cấm.

Nữ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước chủ nhà Nhật Bản. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, sức ép liên tục của Nhật Bản khiến hàng thủ Việt Nam phải chống đỡ trong phần lớn thời gian. Đội chủ nhà khai thác hiệu quả hai biên, luân chuyển bóng nhanh và liên tục đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Đến phút 43, Cù Thị Huỳnh Như trong nỗ lực phá bóng đã vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Nhật Bản mở tỷ số. Đến phút 45+3, Hamada Megu đánh đầu hiểm hóc, nâng cách biệt lên 2-0.

Hai bàn thắng liên tiếp trong những phút cuối hiệp khiến Việt Nam càng gặp khó khăn. Nhật Bản còn ghi thêm hai bàn trước khi hiệp một khép lại, dẫn 4-0.

Sang hiệp hai, Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Vạn Sự có pha xâm nhập vòng cấm ở phút 61 nhưng không thể xử lý thành công, trong khi Hải Yến cũng thử sức bằng cú sút xa.

Những nỗ lực này cho thấy đội tuyển Việt Nam không buông xuôi dù phải đối mặt với cách biệt lớn.

Đẳng cấp chênh lệch

Ngay đầu hiệp hai, Nhật Bản tiếp tục duy trì sức ép và đến phút 52, Kamiya Chiina hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 5-0.

Đẳng cấp chính là sự khác biệt giữa nữ Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: VFF.

Về cuối trận, đội chủ nhà liên tiếp ghi thêm ba bàn ở các phút 78, 81 và 90+2, khép lại chiến thắng 8-0. Như vậy, Nhật Bản ghi 4 bàn trong hiệp một và 4 bàn trong hiệp hai, cho thấy khả năng duy trì cường độ thi đấu rất cao.

Khoảng cách thể hiện rõ ở khả năng kiểm soát bóng, tốc độ luân chuyển, chất lượng xử lý trong không gian hẹp và hiệu quả dứt điểm.

Việt Nam nhiều thời điểm phải lùi sâu, trong khi những pha chuyển trạng thái lên phía trước chưa đủ nhanh để gây sức ép ngược lại.

Thất bại này khiến Việt Nam chưa có điểm sau hai lượt trận, nhưng cánh cửa đi tiếp chưa đóng lại. Theo thể thức ASIAD 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.

Cơ hội vẫn còn trận quyết đấu Thái Lan

Ở lượt cuối ngày 21/9, Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan trong trận đấu mang tính quyết định. Sau hai lượt trận, hai đội cùng có hiệu số -9; vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp sẽ đặc biệt quan trọng.

Nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội trận cuối gặp nữ Thái Lan. Ảnh: VFF.

Một chiến thắng trước Thái Lan sẽ giúp Việt Nam cải thiện đáng kể cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba, đồng thời tạo lợi thế về điểm số trong cuộc đua giành một trong hai suất dành cho đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ngược lại, nếu không giành được kết quả thuận lợi, hành trình của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ trở nên rất khó khăn. Sau trận thua Nhật Bản, điều quan trọng với tuyển nữ Việt Nam là nhanh chóng ổn định tâm lý, phục hồi thể lực và trở lại với cách chơi chủ động hơn.

Trận đấu với Thái Lan sẽ là cơ hội để đội tuyển thể hiện khả năng phản ứng sau thất bại nặng nề và quyết định số phận của mình tại ASIAD 2026.