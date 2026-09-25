NSND Hồng Vân thắng lớn ở tuổi 60

Chiều 24/9 tại TP.HCM, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 tổ chức lễ tổng kết và trao giải sau hơn hai tháng phát động. Trong số những nghệ sĩ được xướng tên, NSND Hồng Vân gây chú ý khi cùng Quế Thanh nhận giải Diễn viên nữ xuất sắc, lần lượt với các phim Người nuôi diều và Cánh đồng trắng.

Đây là một dấu mốc đáng chú ý với NSND Hồng Vân, bởi giải thưởng đến từ một cuộc thi quy tụ đông đảo các nhà làm phim trẻ. Mùa giải năm nay nhận 171 tác phẩm dự thi và chọn 20 phim vào vòng chung khảo. Hội đồng giám khảo gồm TS Ngô Phương Lan, đạo diễn Hàm Trần, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh và nhà báo Lâm Hiếu Dũng.

Tại lễ trao giải, Cánh đồng trắng của đạo diễn Huỳnh Thắng Lợi giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất, đồng thời Huỳnh Thắng Lợi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Trong khi đó, Mẩn cỏ của đạo diễn, biên kịch Nguyễn Thanh Thúy thắng hạng mục Phim ngắn sáng tạo nhất. Việc NSND Hồng Vân được gọi tên ở hạng mục diễn xuất vì thế trở thành một trong những điểm nhấn của đêm trao giải.

NSND Hồng Vân nhận giải Diễn viên nữ xuất sắc với Người nuôi diều.

Chia sẻ sau khi nhận giải, NSND Hồng Vân thừa nhận bản thân không nghĩ mình sẽ được vinh danh. Nữ nghệ sĩ cho biết khi nhìn danh sách đề cử, chị từng có cảm giác khá đặc biệt bởi phải cạnh tranh cùng nhiều gương mặt trẻ.

“Thật sự hôm nay đến đây, tôi không nghĩ mình sẽ nhận được giải này”, NSND Hồng Vân chia sẻ. Nữ nghệ sĩ cũng nói rằng nếu không nhận giải thì có phần tiếc, nhưng nếu được vinh danh cũng khiến chị có cảm giác “kỳ” vì đang đứng cạnh nhiều diễn viên trẻ.

Điều đáng chú ý nằm ở lý do NSND Hồng Vân nhận lời tham gia Người nuôi diều. Nữ nghệ sĩ cho biết ê-kíp thực hiện bộ phim là những học trò của mình. Bên cạnh việc hỗ trợ các nhà làm phim trẻ, chị còn nghĩ đến người con trai vừa tốt nghiệp và theo học đạo diễn điện ảnh.

Theo chia sẻ của NSND Hồng Vân, nếu bản thân tham gia và tạo điều kiện cho những đạo diễn trẻ, sau này khi con trai cần sự hỗ trợ từ những người đi trước, các đồng nghiệp cũng có thể sẵn sàng giúp đỡ. Chính quá trình làm việc với ê-kíp trẻ cũng khiến nữ nghệ sĩ bất ngờ trước tư duy và khả năng của thế hệ làm phim mới.

Giải thưởng tại Vietnamese 2026 đến với NSND Hồng Vân trong một năm nữ nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật liên tục. Trước đó, chị góp mặt trong Nhà Mình Đi Thôi, tác phẩm khép lại hành trình phòng vé với khoảng 14,2 tỷ đồng.

Trong hành trình điện ảnh, NSND Hồng Vân từng góp mặt trong nhiều tác phẩm có doanh thu đáng chú ý. Gái Già Lắm Chiêu 3 thu khoảng 165 tỷ đồng, Gái Già Lắm Chiêu V đạt khoảng 55 tỷ đồng, Gặp Lại Chị Bầu khoảng 105 tỷ đồng và Cô Dâu Hào Môn khoảng 68 tỷ đồng. Một số dự án khác như Hai Muối đạt khoảng 40,6 tỷ đồng, trong khi Sáng Đèn thu khoảng 3,4 tỷ đồng.

Hồng Vân trong Lên Hương.

Đáng chú ý, năm 2026 cũng chứng kiến tín hiệu tích cực hơn từ Lên Hương. Bộ phim có sự tham gia của NSND Hồng Vân và Hồng Đào nhanh chóng tạo hiệu ứng tại phòng vé, đạt hơn 38,2 tỷ đồng sau 5 ngày ra rạp và tiếp tục tăng trưởng sau đó. Đến ngày 25/9, tác phẩm đã vượt mốc 85 tỷ đồng.

Trong Lên Hương, NSND Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu, một người mẹ gắn với câu chuyện gia đình và những góc khuất phía sau một trại hòm. Nhân vật cho phép nữ nghệ sĩ kết hợp màu sắc hài hước với những phân đoạn tâm lý, qua đó tạo thêm một hình ảnh khác bên cạnh những vai diễn trước đây.

Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân vẫn duy trì đồng thời sân khấu và điện ảnh, liên tục thử sức ở những dạng vai khác nhau. Từ một giải thưởng diễn xuất tại sân chơi dành cho các nhà làm phim trẻ đến những tín hiệu khả quan từ phòng vé, năm 2026 tiếp tục ghi thêm những dấu mốc mới trong hành trình nghệ thuật kéo dài hơn 40 năm của nữ nghệ sĩ.