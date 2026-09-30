'Nỗi đau' được đồng cảm của Hồng Đào

Mới đây, diễn viên Hồng Đào chia sẻ một khoảnh khắc đời thường khiến dân mạng thích thú. Đứng trước một khung cảnh đẹp, nữ diễn viên nói với con: “Con ơi! Cảnh đẹp quá, chụp dùm mẹ tấm hình.”

Thế nhưng sau khi bức ảnh được chụp xong và nhìn lại thành phẩm, Hồng Đào chỉ có thể bật cười: “Thấy cái cảnh liền.”

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để nhiều người hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ Hồng Đào muốn lưu lại một bức ảnh vừa có mình, vừa có cảnh đẹp phía sau. Nhưng trong mắt người cầm máy, dường như phần phong cảnh mới là nhân vật chính. Kết quả là một bức ảnh có thể rất đẹp, chỉ có điều… người nhờ chụp thì chẳng còn bao nhiêu “đất diễn”.

Bức ảnh mới nhất được diễn viên Hồng Đào chia sẻ kèm dòng trạng thái hài hước nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Ảnh: FBNV

Sau khi khoảnh khắc này được diễn viên Hồng Đào chia sẻ, đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, thích thú của bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều người hài hước bình luận rằng, con gái chị đã chụp ảnh đúng như yêu cầu của chị rồi, bởi vì trước đó, chị khoe rằng "cảnh đẹp quá" còn gì.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng hài hước: "Chị mà nói " Con ơi mẹ đẹp quá , chụp mẹ tấm hình " thì hình đã khác rồi ạ "

"Thì con gái chụp đúng ý mẹ mà", "Con ngoan, nghe lời mẹ, mẹ bảo cảnh đẹp, chụp giùm mẹ tấm hình và tấm hình thực sự chỉ thấy mỗi cảnh", là những bình luận hài hước mà cư dân mạng để lại.

Tình huống này của diễn viên Hồng Đào thực ra không hề xa lạ. Nhiều người từng ít nhất một lần hào hứng đứng trước một địa điểm đẹp, chỉnh tóc, chọn góc, tạo dáng rồi đưa điện thoại cho người đi cùng với kỳ vọng rất đơn giản: “Chụp cho mình một tấm đẹp nhé!”.

Câu chuyện nhờ con gái chụp ảnh Hồng Đào được nhiều người đồng cảm.

Nhưng rồi đến lúc nhận máy, sự kỳ vọng ấy nhanh chóng được thay thế bằng vài giây im lặng. Có người bị chụp từ quá xa, đứng giữa khung cảnh rộng lớn đến mức phải nhìn thật kỹ mới nhận ra. Có người thì mất chân, mất đầu hoặc bị cây cối, cột điện vô tình “chiếm sóng”. Cũng có trường hợp người chụp quá mê cảnh đẹp nên căn chỉnh mọi thứ hoàn hảo, chỉ quên mất rằng… vẫn còn một nhân vật đang đứng trước ống kính. Trớ trêu nhất là đôi khi người chụp lại rất tự tin đưa điện thoại và nói: “Đẹp mà!”.

Vậy nên "nỗi đau khi nhờ chụp ảnh giúp" của Hồng Đào dễ khiến nhiều người đồng cảm. Bởi khi nhờ người khác chụp ảnh, mỗi người thường hình dung trước trong đầu một phiên bản hoàn hảo: mình đứng ở đâu, khuôn mặt thế nào, phía sau là cảnh gì, ánh sáng ra sao. Thế nhưng bức ảnh cuối cùng lại phụ thuộc vào góc nhìn của người cầm máy.

Có lẽ cũng vì thế mà những bức ảnh “không đúng tưởng tượng” đôi khi lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất. Không hoàn hảo, không đúng góc, thậm chí có phần dở khóc dở cười, nhưng lại ghi lại rất thật một khoảnh khắc đi cùng những người thân yêu.

Với Hồng Đào, chỉ một câu “Thấy cái cảnh liền” cũng đủ tạo nên một tình huống hài hước. Còn với nhiều người, đây có lẽ là lời nhắc quen thuộc rằng: lần sau nếu muốn chắc chắn có ảnh đẹp, tốt nhất nên nói rõ với người cầm máy một câu rất quan trọng: “Nhớ chụp cả người nha!”