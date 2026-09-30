Công nghệ AI

Gã hacker 'đánh sập' Man City giờ ra sao?

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Với giới chóp bu của bóng đá thế giới, hacker Rui Pinto chính là cơn ác mộng đã giật sập bức màn nhung che đậy những bí mật lớn nhất lịch sử môn thể thao vua.

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Anh Tuấn · 30/9/2026

Ủy ban Độc lập Premier League vừa kết luận Manchester City có tội trong toàn bộ cáo buộc gian lận tài chính kéo dài suốt nhiều mùa giải qua.

Theo kết luận, nửa Xanh thành Manchester đã dàn xếp các hợp đồng thương mại và tài trợ "ma" nhằm che giấu dòng tiền thực tế, thổi phồng doanh thu và giảm trừ chi phí hơn 900 triệu bảng trong giai đoạn trên.

Những tài liệu về vi phạm tài chính, do hacker Rui Pinto thu thập và chia sẻ, được cho là nguyên nhân chính giúp ban tổ chức Premier League liệt kê những vi phạm của Man City bắt đầu từ mùa 2009/2010 sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm.

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Từ cậu bé bình thường đến nỗi khiếp sợ

của bóng đá châu Âu

Với một số góc nhìn, người đàn ông 37 tuổi này giống như một tên tội phạm ăn cắp thông tin với những ý đồ đen tối. Nhưng với những người khác, anh là đại diện của sự thật, đem ánh sáng chiếu vào mặt tối của môn thể thao vua.

115 cáo buộc Man City vi phạm các quy tắc tài chính của Ngoại hạng Anh vốn có nguồn gốc từ những tài liệu mật bị hacker Rui Pinto phơi bày cách đây 10 năm. Ảnh: The Athletic.

Để giải mã nhân vật bí ẩn này, BBC Sport đã thực hiện một hành trình xuyên châu Âu, trò chuyện với giáo viên cũ của anh, một chính trị gia Bồ Đào Nha đang đấu tranh bảo vệ anh, các nhà báo đã xuất bản tài liệu rò rỉ, một cựu cố vấn tài chính của Man City có mặt cách Pinto chỉ vài bước chân trong một phiên tòa.

Với khuôn mặt bầu bĩnh như thiên thần và mái tóc dựng đứng đặc trưng, Pinto rất dễ nhận diện và có vẻ như anh không thay đổi là mấy.

Đó cũng là cách Mario Falcao, giáo viên địa lý cũ của anh, nhớ về cậu học trò.

"Rui là một học sinh hoàn toàn bình thường. Cậu ấy dễ thương, hòa đồng nhưng không phải người hướng ngoại. Cậu ấy có mối quan hệ tốt với giáo viên dù khá hay trốn học. Chắc chắn cậu ấy rất giỏi máy tính. Mọi bài tập liên quan đến máy tính đều rất xuất sắc khi cậu ấy thực sự chú tâm", Falcao nhớ lại tại một khu vườn nhỏ ở Bồ Đào Nha.

Pinto có một tuổi thơ khiêm tốn. Anh lớn lên ở Vila Nova de Gaia, bên kia sông Douro đối diện Porto. Cha anh làm việc trong một nhà máy giày, còn mẹ anh qua đời khi anh mới 11 tuổi. Ông Falcao cho biết ông không bao giờ tưởng tượng nổi học trò cũ của mình lại trở thành người sáng lập Football Leaks.

"Chúng tôi rất bất ngờ. Có lẽ đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, khả năng sử dụng máy tính của cậu ấy, và cả sự cuồng nhiệt thái quá với đội bóng cậu ấy hâm mộ (FC Porto). Nhưng có lẽ, cậu ấy cũng cảm thấy cần phải đòi lại công lý, điều mà những người trẻ tuổi thường cảm thấy", cha của Pinto nói.

Năm 2015, Pinto lập ra Football Leaks với mục đích theo lời anh là phơi bày "mặt khuất của bóng đá". Dưới bí danh "John", anh liên hệ với nhà báo Bồ Đào Nha Antonio Varela.

Sau những tiết lộ ban đầu nhắm vào bóng đá trong nước, Pinto đã chuyển cho nhà báo Rafael Buschmann của tạp chí Der Spiegel (Đức) một kho dữ liệu khổng lồ, hơn 3 terabyte, tương đương khoảng 3.000 bản bách khoa toàn thư Britannica.

Kho dữ liệu này không chỉ nhắm vào Man City mà còn phơi bày những giao dịch đen tối của các siêu sao như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar.

Christoph Winterbach, một nhà báo dữ liệu thuộc nhóm điều tra của Der Spiegel, kể lại cảm giác khi lần đầu tiếp cận kho dữ liệu: "Giống như một đứa trẻ lạc vào cửa hàng kẹo vậy. Thật kinh ngạc khi được nhìn thấy các tài liệu thực tế, những email thương lượng và hiểu được cách mọi thứ thực sự vận hành sau bức màn nhung".

Chân dung Rui Pinto trong cuộc phỏng vấn với Der Spiegel. Ảnh: Der Spiegel.

Winterbach đã gặp Pinto trực tiếp vào năm 2019 khi anh đang bị giam giữ tại Lisbon, và sau đó là trong chương trình bảo vệ nhân chứng với hệ thống an ninh được mô tả là gắt gao như "phim Hollywood".

"Rui Pinto là một nhân vật cực kỳ ấn tượng, rất tập trung, thông minh và mang lý tưởng cao cả về những gì mình phanh phui. Anh ấy là một trong những người thổi còi quan trọng nhất ở châu Âu, hoặc thậm chí là trên thế giới", nhà báo của Der Spiegel tiết lộ.

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Kẻ trộm

hay Robin Hood thời hiện đại?

Dù đi đến đâu, phóng viên BBC Sport cho rằng cũng bắt gặp những ý kiến trái chiều gay gắt về Pinto. Cựu chính trị gia Bồ Đào Nha Ana Gomes kiên quyết bảo vệ anh: "Những gì cậu ấy phanh phui là cực kỳ quan trọng. Cậu ấy nên được coi là đồng minh của các cơ quan điều tra thay vì bị truy tố".

Tuy nhiên, nhà báo nghỉ hưu Jose Carlos Freitas lại cho rằng đa số người dân Bồ Đào Nha coi Pinto là một "tên trộm".

"Với một số người, cậu ấy là anh hùng, một kiểu Robin Hood, vì đã phơi bày mặt tối của bóng đá. Nhưng với phần lớn, cậu ấy không phải là người tốt", ông Freitas nhận định.

Dù dư luận đứng về phía nào, Pinto đã phải trả giá đắt. Kể từ khi bị bắt ở Hungary vào năm 2019, anh đã nếm trải việc bị biệt giam, quản thúc tại gia và phải sống dưới chương trình bảo vệ nhân chứng. Năm 2023, hacker này nhận án tù treo 4 năm vì tội tống tiền, truy cập dữ liệu trái phép và vi phạm thư tín.

Tháng 1/2025, trong một phiên tòa tại Lisbon, Pinto xuất hiện dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát vũ trang.

Luật sư Rui Patricio, đại diện cho câu lạc bộ Benfica, gọi anh là "một kẻ trộm, không hơn không kém" và khẳng định mục đích không thể biện minh cho phương tiện.

Tuy nhiên, luật sư của Pinto, ông Francisco Texeira da Mota, lập luận rằng dù thân chủ mình "không phải anh hùng hay thánh nhân", anh đã mang lại "những lợi ích to lớn cho xã hội".

Rui Pinto khi bị bắt ở Hungary vào năm 2019. Ảnh: RODRIGO ANTUNES / EFE.

Một thập kỷ sau khi Football Leaks ra đời, sức tàn phá của nó vẫn chưa dừng lại. Theo luật sư của Pinto, anh đã theo dõi sát sao vụ việc của Man City kể từ khi các cáo buộc được đưa ra vào tháng 2/2023.

"Sẽ rất quan trọng nếu cậu ấy cảm thấy mình được minh oan, rằng những gì cậu ấy làm là hữu ích và tạo ra sự thay đổi, nhất là khi cậu ấy đang phải sống một cuộc đời khó khăn", Texeira da Mota chia sẻ.

Stefan Borson, cựu cố vấn tài chính của Man City, cho rằng toàn bộ kỷ nguyên của Sheikh Mansour tại Man City đang bị đe dọa.

Dù từ chối coi Pinto là "chiến binh tự do", ông Borson thừa nhận: "Một khi những tài liệu đó đã được công khai, nhà chức trách buộc phải hành động".

Với một số người, Rui Pinto là tên tội phạm mạng mang dã tâm đen tối. Với những người khác, anh là người hùng đơn độc dám đối đầu với bóng tối.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận. Chỉ với chiếc máy tính ở Budapest, một chàng trai Bồ Đào Nha đã thực sự tạo ra một cơn chấn động làm rung chuyển nền tảng của nền công nghiệp bóng đá toàn cầu.

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