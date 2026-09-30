Hoa hậu Ý Nhi phản ứng về bình chọn của đại diện Việt Nam tại Miss Grand

Miss Grand International 2026 đang bước vào chặng đua quan trọng với nhiều phần thi được khán giả quan tâm. Bên cạnh những màn thể hiện trực tiếp trên sân khấu, các vòng bình chọn cũng có thể mang đến cơ hội đặc biệt cho thí sinh tại cuộc thi năm nay.

Hiện tại, vòng 2 phần bình chọn Country's Power of The Year đang bước vào những giờ cuối cùng. Đây là hạng mục nhận được sự chú ý khi người chiến thắng chung cuộc sẽ giành tấm vé vào thẳng Top 20 trong đêm chung kết Miss Grand International 2026.

Khán giả kêu gọi bình chọn cho Emoura Phạm ở vòng 2 của hạng mục Country's Power of The Year. Cô gái chiến thắng chung cuộc ở phần này sẽ có vé vào thẳng Top 20.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ý Nhi vừa có động thái đáng chú ý liên quan đến kết quả bình chọn của Emoura Phạm - đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Nàng hậu kêu gọi người hâm mộ cùng chung tay bình chọn, tiếp thêm động lực cho người đẹp Việt Nam trong những giờ quyết định.

Hoa hậu Ý Nhi viết: "Vài giờ cuối cùng, cùng Nhi tiếp sức cho Emoura. Cả nhà ơi, Emoura Phạm đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 đang bước vào vòng bình chọn thứ hai của Country's Power of The Year. Đây là lúc Nhi rất mong cả nhà cùng chung tay tiếp thêm sức mạnh để Emoura có thể tiến gần hơn đến tấm vé vào Top 20".

Động thái của Ý Nhi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ trực tiếp kêu gọi khán giả bình chọn cho Emoura Phạm, nàng hậu còn cho thấy sự ủng hộ dành cho đại diện Việt Nam trong hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp quốc tế. Trước thời điểm vòng bình chọn khép lại, sự đồng hành của người hâm mộ được xem là nguồn động viên tinh thần đáng kể đối với Emoura Phạm.

Hoa hậu Ý Nhi kêu gọi khán giả bình chọn cho Emoura Phạm ở Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm hiện là một trong những đại diện nhận được sự quan tâm của khán giả Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Trong suốt hành trình vừa qua, người đẹp duy trì phong độ tương đối ổn định, tích cực tham gia các hoạt động của cuộc thi và để lại dấu ấn qua nhiều phần thể hiện.

Đại diện Việt Nam cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả quê nhà tại các bảng bình chọn trực tuyến. Đây được xem là một trong những lợi thế của Emoura Phạm khi cuộc thi bước vào giai đoạn quan trọng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tổng lượt bình chọn theo thể lệ của ban tổ chức.

Bên cạnh các hoạt động bên lề, Emoura Phạm còn liên tục hoàn thiện hình ảnh và kỹ năng để chuẩn bị cho những phần thi quyết định. Người đẹp được kỳ vọng có thể tiến sâu tại Miss Grand International 2026 nếu tiếp tục giữ được phong độ trong những ngày cuối của cuộc thi.

Emoura Phạm đang được nhiều khán giả ủng hộ ở Miss Grand International 2026.

Theo lịch trình, đêm chung kết Miss Grand International 2026 sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tại Thái Lan. Trước chung kết, các thí sinh sẽ bước vào loạt hoạt động quan trọng như phần thi trang phục dân tộc, phỏng vấn kín với ban giám khảo và đêm thi bán kết. Đây là những chặng đua có ý nghĩa trong việc tìm ra những gương mặt nổi bật nhất cho vòng chung kết.

Với sự đồng hành của khán giả Việt Nam cùng những màn thể hiện trong thời gian qua, Emoura Phạm đang tiếp tục hướng đến mục tiêu tạo dấu ấn tại Miss Grand International 2026. Những giờ cuối của vòng bình chọn Country's Power of The Year vì thế được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.