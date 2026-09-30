NSƯT Hữu Châu nói về ngày đặc biệt của Lê Phương và Lương Thế Thành

Mới đây, NSƯT Hữu Châu có bài đăng trên trang cá nhân gửi lời chúc đến ê-kíp vở kịch Giáng Hương: Sân khấu về khuya trước giờ công diễn. Nam nghệ sĩ viết: "Đêm nay 19h mở màn. Thăng hoa, hạnh phúc nha các anh chị, các bạn và các em cháu của tui ơi! Thành công mỹ mãn nha".

Lời chúc của NSƯT Hữu Châu nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự yêu thích với dự án sân khấu mới, đồng thời gửi lời chúc đến các nghệ sĩ tham gia vở diễn trong ngày mở màn. Một số khán giả cũng để lại bình luận hưởng ứng, thể hiện sự mong chờ trước lần trở lại sân khấu của dàn diễn viên.

Giáng Hương: Sân khấu về khuya do Lê Phương và Lương Thế Thành đóng chính.

Trong số những nghệ sĩ góp mặt trong Giáng Hương: Sân khấu về khuya, Lê Phương và Lương Thế Thành nhận được sự chú ý khi tiếp tục vào vai một cặp vợ chồng. Đây cũng là dịp đặc biệt với cả hai khi họ tái hợp trên sân khấu sau khi cùng xuất hiện trong Bóng ma hạnh phúc.

Giáng Hương: Sân khấu về khuya do NSƯT Thành Lộc đạo diễn, được phát triển từ nguyên tác Sau bóng hậu trường và phiên bản cải lương Sân khấu về khuya của cố soạn giả Nguyễn Thành Châu (NSND Năm Châu). Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của những người nghệ sĩ, từ tình yêu, hôn nhân đến những lựa chọn liên quan đến con đường làm nghề.

Trong vở diễn, Lê Phương đảm nhận vai Giáng Hương, một đào hát nổi tiếng, sắc sảo và có tài. Nhân vật có cuộc hôn nhân khoảng 20 năm với Lĩnh Nam, nhà biên kịch kiêm đạo diễn sân khấu do Lương Thế Thành thủ vai. Hai người từng đồng hành trong nhiều năm và cùng gây dựng đoàn hát.

NSƯT Hữu Châu được giới thiệu góp mặt trong Giáng Hương: Sân khấu về khuya với vai Ba Hoài.

Tuy nhiên, khi thị hiếu khán giả thay đổi, Giáng Hương và Lĩnh Nam bắt đầu có những bất đồng về hướng đi của đoàn hát. Khác biệt trong quan điểm nghệ thuật dần ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng. Mối quan hệ của hai nhân vật tiếp tục trở nên phức tạp khi Mỹ Tiên, một cô đào do Vân Trang đảm nhận, xuất hiện.

Từ câu chuyện của Giáng Hương và Lĩnh Nam, tác phẩm khai thác những vấn đề xoay quanh tình yêu, hôn nhân, danh vọng và lý tưởng làm nghề. Vở diễn cũng đặt các nhân vật trước bài toán cân bằng giữa việc giữ gìn những giá trị nghệ thuật và thích nghi với sự thay đổi của thị hiếu khán giả.

Lời chúc của NSƯT Hữu Châu được gửi ngay trước giờ mở màn cũng là sự động viên dành cho các nghệ sĩ trong ngày quan trọng của vở diễn. Với Lê Phương và Lương Thế Thành, đây là thêm một dấu mốc trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cả hai, khi tiếp tục đồng hành trong một tác phẩm sân khấu được đầu tư và có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ.