Vợ Mạc Văn Khoa lần đầu tiên trúng số được bao nhiêu tiền?

Mới đây, Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa - khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ niềm vui lần đầu trúng vé số. Theo kết quả xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 29/9/2026, cả hai tờ vé số của Thảo Vy đều trúng giải 8 với dãy số 14. Với cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, mỗi vé trúng giải 8 nhận 100.000 đồng. Như vậy, hai tờ vé số giúp Thảo Vy nhận tổng cộng 200.000 đồng.

Khoản tiền không quá lớn nhưng lại trở thành niềm vui đặc biệt với bà xã Mạc Văn Khoa. Thảo Vy hài hước chia sẻ: “Lần đầu được trúng vé số, 2 tờ đủ lốc bia tươi mà nay chồng đi làm không đãi chồng nhậu được rồi, tiếc he”.

Bà xã Mạc Văn Khoa chia sẻ niềm vui lần đầu trúng số. Ảnh: FBNV

Thay vì quan tâm đến giá trị giải thưởng, Thảo Vy lại lập tức nghĩ đến chuyện dùng tiền trúng số để đãi ông xã một bữa bia. Tuy nhiên, đúng lúc “có lộc”, Mạc Văn Khoa lại đang bận đi làm nên hai vợ chồng chưa thể cùng nhau ăn mừng.

Đáng chú ý, Mạc Văn Khoa cũng nhanh chóng để lại bình luận dưới bài đăng của vợ. Nam diễn viên viết ngắn gọn: “Ôi zời! Quý hóa thế!!!!!”. Phản ứng hài hước của anh khiến câu chuyện trúng số vốn rất bình thường càng trở nên thú vị.

Bài đăng của Thảo Vy sau đó nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và khán giả. Một số người còn để lại những bình luận vui vẻ, trêu bà xã Mạc Văn Khoa sau khi bất ngờ có “lộc” từ hai tờ vé số.

Mạc Văn Khoa và vợ. Ảnh: FBNV

200.000 đồng có thể không phải khoản tiền đáng kể, nhưng với vợ chồng Mạc Văn Khoa, đây lại là một niềm vui nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Cách Thảo Vy chia sẻ câu chuyện cũng cho thấy cô không đặt nặng giá trị giải thưởng mà chủ yếu muốn lưu lại một khoảnh khắc vui vẻ.

Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đã đồng hành bên nhau nhiều năm. Cặp đôi quen nhau từ năm 2015, trải qua khoảng 7 năm gắn bó trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2022. Cả hai hiện có một con gái và cùng nhau xây dựng gia đình bên cạnh công việc riêng.

Mạc Văn Khoa tiếp tục hoạt động nghệ thuật và kinh doanh hệ thống cửa hàng bún đậu, trong khi Thảo Vy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình lên mạng xã hội. Từ những câu chuyện chăm sóc con, cuộc sống vợ chồng đến chuyện hai tờ vé số trị giá 200.000 đồng, những điều nhỏ bé này tạo nên hình ảnh khá gần gũi của cặp đôi trong mắt khán giả.

Với Thảo Vy, lần đầu trúng vé số có lẽ không chỉ nằm ở số tiền thưởng ít hay nhiều, mà còn ở niềm vui có thêm một câu chuyện để trêu chồng và chia sẻ cùng mọi người.

Mạc Văn Khoa và vợ. Ảnh: FBNV