Chàng trai mắc bệnh Tics thi 'Tân binh toàn năng' khiến khán giả rơi nước mắt ở 'Trại buôn người' là ai?

Đinh Viết Tường - chàng trai sinh năm 2002 mắc hội chứng TICs vẫn trở thành điểm nhấn gây sốt trong Trại buôn người. Hóa thân thành Nhân, nạn nhân khuyết tật bị hành hạ dã man trong đường dây lừa đảo biên giới, nét diễn mộc mạc cùng bi kịch của nhân vật bên cạnh mẹ - NSND Như Quỳnh đã lấy đi nhiều nước mắt khán giả, góp phần đưa bộ phim vượt mốc doanh thu 140 tỷ đồng chưa đầy 1 tuần công chiếu.

Đinh Viết Tường cùng dàn diễn viên "Trại buôn người" tại sự kiện ra mắt phim.

Lần đầu đóng phim, Đinh Viết Tường đảm nhận vai Nhân - một nạn nhân khuyết tật trong Trại buôn người. Nhân vật có nhiều nét tương đồng với chính anh ngoài đời, từ những biểu hiện của hội chứng Tics đến sự mặc cảm, phụ thuộc và gắn bó với mẹ. Nhưng thay vì chỉ tái hiện câu chuyện của mình, Đinh Viết Tường biến những trải nghiệm từng khiến anh tổn thương thành chất liệu cho vai diễn.

Sự mộc mạc của Tường, đặc biệt trong những cảnh diễn cùng NSND Như Quỳnh đã tạo nên một trong những tuyến nhân vật để lại nhiều cảm xúc trong phim. Sau khi Trại buôn người ra rạp và nhanh chóng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng, cái tên Đinh Viết Tường cũng được nhiều khán giả biết đến hơn.

Không tự tin nhận vai vì sợ ảnh hưởng đoàn phim

Đinh Viết Tường sinh năm 2002 và lần đầu bước vào điện ảnh với Trại buôn người. Cơ duyên đến với bộ phim bắt đầu từ cuộc gọi của nhà sản xuất Mèo Bích Trang. “Ban đầu khi nhà sản xuất gọi em cũng không tự tin để nhận vì chưa bao giờ đóng phim và nhân vật này rất nặng tâm lý. Em sợ mình ảnh hưởng đến mọi người trong quá trình ghi hình”, anh kể.

Tạo hình nhân vật Nhân của Đinh Viết Tường.

Nỗi lo ấy không chỉ xuất phát từ việc chưa từng diễn xuất. Nhân vật Nhân có tâm lý phức tạp, trải qua nhiều cảnh bị hành hạ, khống chế và tổn thương. Để thể hiện được nhân vật, diễn viên phải đi vào những trạng thái cảm xúc rất nặng. Tường khi ấy chưa có kinh nghiệm điện ảnh để biết mình có thể đáp ứng những yêu cầu đó hay không. Sau khi được nhà sản xuất động viên, anh quyết định tự quay một đoạn diễn thử và gửi cho nhà sản xuất. Ba ngày sau, phản hồi từ ê-kíp khiến Tường có thêm tự tin.

Từ một người chưa từng đóng phim, Tường phải đối diện với máy quay, ánh sáng, bạn diễn, những cảnh hành động và đặc biệt là những phân đoạn tâm lý nặng nề. Nhưng thử thách lớn nhất lại nằm ở việc anh phải tìm cách đưa chính những trải nghiệm của mình vào nhân vật mà không để cảm xúc đời thực lấn át câu chuyện điện ảnh.

Nhân vật Nhân trong Trại buôn người có những biểu hiện tương đồng với Đinh Viết Tường ngoài đời. Điều này vừa giúp anh có điểm tựa để hóa thân, vừa tạo ra áp lực. Theo Tường, điều khó nhất không phải là thể hiện những biểu hiện bên ngoài mà là diễn được mặc cảm và tâm lý bị tổn thương của Nhân.

Nhân vật Nhân không chỉ chịu tổn thương về thể xác. Anh bị những người trong trại chế giễu, coi thường vì sự khác biệt, bị đối xử như một người không có giá trị. Đó là những cảnh diễn mà Tường không cần phải tưởng tượng hoàn toàn từ đầu. “Những lời cay nghiệt trên phim gợi lại từng ánh mắt, câu nói miệt thị em từng gánh chịu ngoài đời. Nỗi đau đó là thật nên em mang trọn vẹn cảm xúc ấy vào từng phân cảnh”, anh nói.

Nhưng điều khiến Tường nhìn lại những trải nghiệm ấy theo một cách khác là anh không còn đứng ở vị trí của một người chỉ chịu đựng. “Lần này, em không khóc vì tủi thân mà khóc vì chính mình đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình”. Đây có lẽ cũng là điểm khác biệt giữa Đinh Viết Tường của những năm trước và Tường của hiện tại. Những điều từng khiến anh muốn thu mình nay trở thành chất liệu để anh kể một câu chuyện trên màn ảnh.

Cảnh mẹ con đặc biệt với NSND Như Quỳnh

Một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của Nhân trong phim là với mẹ - nhân vật do NSND Như Quỳnh đảm nhận. Đây cũng là những cảnh để lại nhiều cảm xúc cho Tường.

Đinh Viết Tường lấy nước mắt khán giả trong những phân đoạn diễn cùng NSND Như Quỳnh.

“Đó là tình yêu thương và sự nương tựa tuyệt đối vào mẹ. Ngoài đời, mẹ là điểm tựa duy nhất giúp em vượt qua giông bão. Sự gắn kết, ánh mắt biết ơn và mong muốn chở che của mẹ Nhân trên phim hoàn toàn là cảm xúc thật em dành cho mẹ mình”, Tường nói.

Đóng cùng một nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm như NSND Như Quỳnh cũng là trải nghiệm đặc biệt đối với một diễn viên lần đầu đứng trước máy quay.

Tường không nói rằng NSND Như Quỳnh trực tiếp truyền đạt cho anh những kỹ thuật diễn xuất phức tạp. Điều anh nhớ nhất lại là cảm giác được bạn diễn tạo ra sự an toàn để mình có thể sống với nhân vật. “Cô Như Quỳnh như người mẹ thứ hai của em trên phim trường. Cô không dạy em kỹ xảo diễn xuất mà lan truyền sự ấm áp cho em, dạy em cách lắng nghe cơ thể và thả trôi cảm xúc tự nhiên”.

Với Tường, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của NSND Như Quỳnh, anh đã có thể tìm được trạng thái cảm xúc cần thiết cho nhân vật. “Chỉ cần nhìn vào ánh mắt bao dung của cô, em đã thấy mình thực sự là đứa con trai cần được vỗ về”.

Những cảnh bạo lực trong phim cũng là thử thách đối với diễn viên lần đầu đóng phim. Theo Tường, ê-kíp và các cascadeur đã hỗ trợ kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn. Tuy vậy, với những cảnh cần tạo cảm giác chân thực, va chạm, trầy xước hay bầm tím vẫn khó tránh khỏi.

“Điều khó khăn nhất là sự cô độc trong tâm hồn”

Diễn viên gạo cội và "lính mới" kết hợp ăn ý trong phim.

Nếu vai Nhân giúp khán giả nhìn thấy một nạn nhân chịu tổn thương vì sự khác biệt, câu chuyện ngoài đời của Tường lại cho thấy những khó khăn có thể bắt đầu từ trước khi một người bước vào một hoàn cảnh khắc nghiệt. Tường mắc hội chứng Tics/Tourette từ nhỏ. Những biểu hiện không chủ động của cơ thể từng khiến anh mặc cảm. “Điều khó khăn nhất không phải là sự bất tiện của cơ thể, mà là sự cô độc trong tâm hồn”, Tường chia sẻ.

Anh từng sợ mình bị xem là “kỳ dị”, sợ trở thành gánh nặng của gia đình và thu mình trước thế giới xung quanh. Đó là lý do con đường đến nghệ thuật của Tường không đơn thuần bắt đầu từ mong muốn nổi tiếng. Với anh, việc đứng trên sân khấu hay trước máy quay trước hết là một cách để bước ra khỏi sự mặc cảm.

Tường cho rằng nghệ thuật cho anh một không gian để được nhìn nhận bằng những gì mình có thể làm, thay vì chỉ được nhìn qua những biểu hiện của hội chứng. “Vì nghệ thuật là nơi duy nhất em được lắng nghe mà không bị phán xét. Khi đứng dưới ánh đèn sân khấu hay trước ống kính, những khiếm khuyết biến thành ngôn ngữ của cảm xúc. Nghệ thuật chọn em, và em chọn sự kiên trì để theo đuổi nó”.

Sau khi Trại buôn người ra mắt, sự chú ý dành cho Tường tăng lên. Bên cạnh những lời động viên, anh cũng gặp những bình luận cho rằng mình đang “đem căn bệnh ra PR”. Tường chọn cách không tranh luận. “Em đón nhận tất cả bằng sự bình thản. Em không trách ai cả vì khi chưa thấu hiểu, người ta dễ nghi ngờ. Em tin rằng sự chân thành và những giá trị tích cực đang cố gắng xây dựng sẽ mang lại cho cộng đồng người mắc Tics sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất, thay vì những lời giải thích”.

Quan điểm ấy cũng xuất phát từ hành trình của chính anh. Tường từng mặc cảm, nhưng không muốn câu chuyện của mình chỉ dừng ở sự thương cảm. Anh muốn người mắc Tics có thêm niềm tin rằng họ vẫn có thể học tập, làm việc, sáng tạo và xuất hiện trước cộng đồng.

Trong câu chuyện của Tường, hình ảnh người mẹ xuất hiện xuyên suốt. Từ đời thực đến nhân vật Nhân, tình mẫu tử đều là điểm tựa để anh tìm thấy sức mạnh. “Mẹ là đôi cánh, là lá chắn và là tất cả của em. Những ngày tháng tăm tối nhất, mẹ chưa từng bỏ cuộc hay thở dài trước mặt em”, anh nói.

Tường cho rằng nếu không có sự đồng hành ấy, anh khó có thể đi đến ngày hôm nay. “Không có sự hy sinh và lòng tin kiên định của mẹ, sẽ không bao giờ có một Đinh Viết Tường tự tin đứng trên màn ảnh rộng ngày hôm nay”. Sự tự tin ấy cũng dần thay đổi cách anh nhìn về các mối quan hệ khác. Tường từng lo lắng những biểu hiện của Tics có thể khiến người khác khó chịu hoặc ngượng ngùng khi ở cạnh mình.

“Em từng rất tự ti và khép kín. Em luôn sợ sự xuất hiện của mình làm đối phương ngượng ngùng”, anh kể. Nhưng hiện tại, anh học cách tin rằng những mối quan hệ chân thành không chỉ được quyết định bởi những khác biệt bên ngoài. “Dần dần em hiểu, tình yêu chân thành sẽ nhìn vào tâm hồn chứ không phải những rung giật ngoài da. Em mở lòng hơn và tin vào những duyên lành”.

Thành công của vai Nhân giúp Tường có thêm động lực theo đuổi nghệ thuật, nhưng anh không muốn tiếp tục chỉ nhận những vai diễn tương đồng với hoàn cảnh của mình. Trại buôn người vì thế có thể được xem là điểm khởi đầu, thay vì đích đến của Đinh Viết Tường.

Đinh Viết Tường từng tham gia một số chương trình nổi bật như Tân Binh Toàn Năng, Giai Điệu Ước Mơ, Trạm Yêu Thương (VTV1), Dalat Best Dance Crew 2022.

Đinh Viết Tường trong "Trại buôn người":

Ảnh: NSX