Mỹ nhân Đắk Lắk có vòng eo chỉ 53cm, từng đăng quang Hoa hậu châu Á, cân đẹp loạt outfit tôn dáng

Nguyễn Đặng Tường Linh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp quê Phú Yên (nay là Đắk Lắk), sở hữu gương mặt thanh tú, làn da nâu khỏe khoắn cùng vóc dáng cân đối.

Tường Linh từng đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Châu Á 2017 (Miss Beauty Asia), sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental 2017 và lọt Top 18. Cùng năm, cô góp mặt tại The Face Vietnam 2017, qua đó được đông đảo khán giả biết đến.

Ngoài gương mặt nhỏ nhắn thường được nhận xét có nét giống búp bê, một trong những đặc điểm hình thể nổi bật của Tường Linh là vòng eo 53 cm.

Vòng eo 53 cm, chuộng những thiết kế tôn dáng

Lợi thế hình thể giúp Tường Linh có thể thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau. Trong những hình ảnh được chia sẻ, người đẹp thường lựa chọn váy ôm, crop top, trang phục cut-out hoặc những thiết kế nhấn vào vòng hai.

Thay vì phụ thuộc vào nhiều phụ kiện, Tường Linh thường tạo điểm nhấn bằng chính phom dáng trang phục. Những đường cắt cúp, thiết kế lệch vai hay khoảng hở được cô sử dụng linh hoạt tùy hoàn cảnh.

Làn da nâu cũng trở thành một trong những nét nhận diện của người đẹp. Khi diện những trang phục có màu sắc nổi bật hoặc kiểu dáng tối giản, làn da khỏe khoắn giúp tổng thể có thêm điểm nhấn.

Để duy trì vóc dáng, Tường Linh dành nhiều thời gian cho vận động. Cô từng chia sẻ mỗi ngày dành khoảng 2 giờ cho gym và kick fit.

Nếu các bài tập kháng lực giúp tăng sức mạnh và định hình cơ thể, kick fit là hình thức vận động toàn thân với cường độ khá cao. Ngoài hai bộ môn này, người đẹp còn chạy bộ và tập sexy dance để thay đổi hình thức vận động.

Tường Linh từng cho biết ban đầu, gym là một phần trong quá trình chuẩn bị hình thể để tham dự các cuộc thi sắc đẹp. Sau thời gian dài duy trì, việc tập luyện dần trở thành thói quen trong cuộc sống.

Dù vậy, vòng eo 53 cm là đặc điểm hình thể cá nhân của Tường Linh, không phải một chuẩn vóc dáng mà mọi phụ nữ cần hướng tới. Kích thước vòng eo chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như cấu trúc cơ thể, di truyền, chế độ ăn và mức độ vận động.

Hạn chế tinh bột, ưu tiên thực phẩm tươi và rau xanh

Song song với tập luyện, Tường Linh cũng chú ý đến chế độ ăn. Người đẹp từng chia sẻ cô hạn chế lượng tinh bột trong khẩu phần, ưu tiên thực phẩm tươi, rau xanh và các món ít dầu mỡ.

Những bữa ăn giữ dáng được cô chia sẻ thường có nguồn protein như ức gà kết hợp rau củ luộc. Cô cũng hạn chế đồ chiên nhiều dầu và thực phẩm đóng hộp.

Sau nhiều năm bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp, Tường Linh vẫn duy trì hình ảnh hiện đại, khỏe khoắn. Cô không đóng khung phong cách ở những bộ váy dạ hội quen thuộc mà thường xuyên thử nghiệm từ trang phục nữ tính đến những thiết kế cá tính, tôn đường nét cơ thể.

Vòng eo 53 cm cùng làn da nâu tiếp tục là những nét dễ nhận diện của Nguyễn Đặng Tường Linh. Đằng sau vóc dáng này là thói quen vận động được duy trì trong nhiều năm, kết hợp với việc chú ý đến khẩu phần ăn và lựa chọn thực phẩm.

Ảnh: FBNV