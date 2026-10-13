Nối dài mạch nguồn hiếu học

Năm học này, các em nhỏ tại điểm trường Bến Thân, Trường Mầm non Lai Đồng, xã Lai Đồng có nhà lớp học và sân chơi mới.

Mới đây, hội thảo khoa học về danh nho Nguyễn Hãng đã làm rõ thêm thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của một trí thức Nho học tiêu biểu thế kỷ XV-XVI. Là người con ưu tú của quê hương Xuân Lũng (cũ), ông nổi tiếng với học vấn uyên thâm, sống thanh cao và giữ trọn khí tiết. Sau khi ông qua đời, triều vua Lê Trung Hưng đã truy tặng danh hiệu “Thảo Mao dật sĩ” và ban đất thờ tự. Tên tuổi của ông cùng đền thờ “Dật sĩ từ” ngày nay không chỉ là niềm tự hào của dòng họ Nguyễn Mả Nội mà còn là minh chứng sống động cho truyền thống hiếu học được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Cũng với tinh thần hiếu học, trọng tài, công tác khuyến học, khuyến tài tại xã Phùng Nguyên đã mang lại những kết quả rõ nét ngay sau khi địa phương vận hành theo đơn vị hành chính mới. Chỉ sau một năm hoạt động, Quỹ Khuyến học, khuyến tài của xã đã trích hơn 213 triệu đồng trao thưởng cho 257 cá nhân xuất sắc, khen thưởng 16 học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi thể thao cấp tỉnh, đồng thời tôn vinh các tiến sĩ và thầy cô giáo tiêu biểu.

Từ thư ngỏ vận động của lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người con xa quê đã ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng, nâng tổng quỹ tích lũy lên gần 3,5 tỷ đồng. Những suất học bổng, phần thưởng kịp thời ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực cho nhiều học sinh vượt khó vươn lên.

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc.

Không dừng lại ở việc trao học bổng hay khen thưởng, sự chung tay của các nhà hảo tâm và toàn xã hội còn hiện hữu qua những công trình kiên cố, mang niềm vui đến cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Đầu năm học vừa qua, nhà lớp học và sân chơi tại điểm trường Bến Thân (Trường Mầm non Lai Đồng, xã Lai Đồng) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng từ nguồn tài trợ của Quỹ Tâm hồn đẹp. Việc có thêm những phòng học mới khang trang, kiên cố nơi vùng khó không chỉ giúp nâng cao điều kiện nuôi dạy trẻ mà còn giúp các em nhỏ vùng cao thêm ấm áp, vững bước tới trường trước mỗi năm học mới.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức Hội Khuyến học các cấp đã nhanh chóng được kiện toàn. Đến nay, 100% xã, phường trong tỉnh đã có tổ chức Hội với hơn 1,2 triệu hội viên, đạt tỷ lệ 31,9% dân số. Trong giai đoạn 2021 - 2026, công tác tuyên truyền được chú trọng với hơn 30.000 tin, bài, phóng sự đăng tải trên các cơ quan báo chí và tập san chuyên đề; hằng năm có hơn 35.000 đầu sách, báo được bổ sung để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của Nhân dân.

Các đại biểu trong và ngoài tỉnh tham gia hội thảo khoa học về danh nho Nguyễn Hãng.

Song song với việc phát triển tổ chức, các lớp học cộng đồng đã mang tri thức đến gần hơn với đời sống thường ngày. Với hơn 40.500 lớp học chuyên đề thu hút trên 1,73 triệu lượt người tham gia, người dân có thêm cơ hội cập nhật kiến thức, nâng cao hiểu biết và vận dụng vào thực tế. Cùng với đó, các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” tiếp tục được duy trì.

Đến tháng 7/2026, Quỹ Khuyến học cấp tỉnh đạt số dư gần 20 tỷ đồng; nhiều địa phương như Phú Thọ, Hùng Vương, Phong Châu, Cẩm Khê, Phùng Nguyên... cũng gây dựng được nguồn quỹ từ 3 tỷ đồng trở lên.

Từ nguồn lực huy động được, nhiều chương trình thiết thực như “Chắp cánh ước mơ”, “Tiếp sức cho em tới trường”, học bổng “1+n”, “Học không bao giờ cùng” đã đồng hành cùng học sinh nghèo, hỗ trợ trang thiết bị dạy học và xây dựng nhà “Mái ấm khuyến học”. Riêng trong quý III/2026, Hội Khuyến học tỉnh đã huy động 1,619 tỷ đồng để lắp đặt các phòng máy vi tính cho trường học và trao học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thị Oanh cho biết: Hội Khuyến học các cấp đang phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp, liên kết các lực lượng xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài; vận động toàn dân học tập, xây dựng các mô hình học tập, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh.

Trong giai đoạn mới, trước sự phát triển của công nghệ và chuyển đổi số, công tác khuyến học của tỉnh tiếp tục định hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm và từng bước phát triển “Khuyến học số”.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ giúp mở rộng không gian học tập, tạo điều kiện để mỗi người dân chủ động cập nhật kỹ năng mới. Những nỗ lực thầm lặng và bền bỉ hôm nay đang góp phần giữ gìn mạch nguồn hiếu học, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của quê hương Đất Tổ.